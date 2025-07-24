Нашли обломки: в России разбился пассажирский самолет с десятками человек на борту. Видео

В Амурской области РФ 24 июля потерпел крушение пассажирский самолет Ан-24. В момент аварии на борту самолета находились 46 пассажиров и члены экипажа.

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Обломки самолета обнаружили в 15 км от места назначения. Об этом сообщает ряд российских СМИ.

По предварительным данным, инцидент произошел в районе, расположенном к юго-востоку от Благовещенска. Самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" выполнял рейс Хабаровск – Благовещенск – Тында, но перестал выходить на связь за несколько километров до конечного пункта.

Обломки самолета обнаружили в лесной зоне

Позже в СМИ появилась информация, что обломки пассажирского самолета Ан-24 были обнаружены в 15 километрах от Тынды. Экстренные службы РФ утверждают, что самолет полностью разрушен, но данных о погибших или раненных пока нет.

Немного позже российские СМИ со ссылкой на источники заявили, что в результате авиакатастрофы никто не выжил. Согласно уточненной информации, на борту пассажирского самолета находились 46 человек.

Согласно сообщениям экстренных служб, самолет, выполнявший внутренний рейс, исчез с экранов радаров примерно в 08:30 по местному времени. Вскоре после этого поступили первые сообщения от очевидцев о падении воздушного судна и возможном возгорании в лесной зоне.

Кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков прокомментировал авиакатастрофу в Амурской области. По его словам, диктатору Владимиру Путину доложено о крушении самолета Ан-24.

Причины авиакатастрофы

Причины авиакатастрофы пока не установлены. На данный момент рассматриваются различные версии, включая техническую неисправность, сложные погодные условия или человеческий фактор. На место крушения вылетела специальная комиссия для расследования всех обстоятельств произошедшего.

Спустя почти 6 часов после падения самолета авиакомпания "Ангара" никак не отреагировала на инцидент. На сайте авиакомпании и официальных страницах в социальных сетях нет никакой информции об авиакатастрофе.

Второе за два месяца происшествие авиакомпании "Ангара"

Примечательно, что авиакомпания "Ангара" сталкивается с инцидентами регулярно. В конце мая в аэропорту города Киренск Иркутской области во время посадки надломилась передняя стойка шасси самолета Ан-24. В результате происшествия самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На тот момент самолёту был 51 год.

Что предшествовало

Пассажирский рейс 2G 2311 авиакомпании "Ангара" по маршруту Хабаровск – Благовещенск – Тында был запланирован на 7:30 утра. Фактически самолет вылетел в 7:36. После этого статус рейса на информационных табло больше не обновлялся.

В аэропорту Тынды подтвердили, что самолет Ан-24 с пассажирами на борту действительно пропал с радаров. Также там уточнили, что в момент захода на посадку был дождь и облачность.

Напомним, в Финляндии разбился двухместный сверхлегкий самолет. В результате авиакатастрофы один человек погиб, другой получил серьезные ранения.

Ранее сообщалось, что в аэропорту города Ахмедабад на западе Индии разбился самолет Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India с 242 пассажирами на борту. В результате авиакатастрофы выжил только один человек.

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