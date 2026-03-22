"Нас постоянно провоцируют!" В РФ выдали новое заявление в сторону украинских спецслужб
В России заявили о готовности реагировать на действия украинских спецслужб, которые якобы провоцируют Москву. В ФСБ утверждают, что Киев вместе с "зарубежными кураторами" потерял чувство реальности.
Возможные ответные шаги будут ограниченными. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников в интервью российскому журналисту Павлу Зарубину.
Во время интервью Бортников прокомментировал предыдущие заявления российской стороны о якобы попытках Украины привлекать граждан РФ к диверсионной деятельности. Такие действия расцениваются как провокации, которые заставляют Москву реагировать.
Россия "может привести в чувство" украинские спецслужбы, однако добавил, что это будет происходить "в пределах разумного". Конкретных механизмов или возможных шагов он не уточнил.
Бортников также повторил нарратив о том, что Киев действует якобы при поддержке иностранных партнеров, которых в РФ традиционно называют "кукловодами".
Как сообщал OBOZ.UA, министр внутренних дел Игорь Клименко во время брифинга рассказал, как российские спецслужбы вербуют украинцев через соцсети и мессенджеры. Он заявил, что теракт во Львове стал очередным подтверждением того, что враг и в дальнейшем использует такую тактику.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!