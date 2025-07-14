"Нам не оставляют выбора": пропагандистка Симоньян устроила истерику из-за помощи США Украине и заговорила о ядерном оружии

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян устроила истерику из-за информации о том, что президент США Дональд Трамп 14 июля может объявить о новой военной помощи Украине для защиты от российского полномасштабного вторжения. Рупор Кремля заявила, что Трамп якобы передаст Украине "такое оружие, чтобы она смогла бомбить Москву", и снова взялась угрожать ядерным оружием.

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На своем канале в Telegram путинистка выдала, что Запад "будет повышать ставки до тех пор, пока не почувствует неминуемую и нестерпимую угрозу самому себе". А все это закончится, как уверяет Симоньян, ядерным ультиматумом.

При этом она пишет, что если Россия применит ядерное оружие, то не потому что ей хочется, а потому то что "не оставили выбора".

"Запад будет повышать ставки до тех пор, пока не почувствует неминуемую и нестерпимую угрозу самому себе. Imminent threat, как они говорят. Все это закончится ядерным ультиматумом, поскольку больше ничем в заданных параметрах закончиться не может. Это не значит, что мы так хотим. Это значит, что нам не оставляют выбора", – говорится в ее сообщении.

Симоньян также выдала, что после эскалации между Ираном и Израилем "порог чувствительности у всего мира повышен как никогда".

"Ничего же не случилось, когда мир увидел кадры горящего от бомб Тель-Авива. И от Москвы не случится. Как им кажется", – заявила российская пропагандистка.

Напомним, что в Кремле также отреагировали на заявления о поставках Украине оружия от США. Пресс-секретарь кремлевского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков резко выявил готовность России провести очередной раунд переговоров с Киевом, однако в очередной раз обвинил Украину, якобы, в нежелании заканчивать войну.

Как сообщал OBOZ.UA, 14 июля Дональд Трамп может объявить о новом военном пакете для Украины. Помощь будет включать в своем составе наступательное оружие, в том числе ракеты, способные достать до Москвы, и ПВО.

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