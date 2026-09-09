На фоне слухов о мобилизации россиянам начали отказывать в выдаче загранпаспортов: стали известны подробности

В России военнообязанным начали отказывать в выдаче загранпаспортов, ссылаясь на временное ограничение на выезд из страны. При этом некоторые граждане сообщают о задержках с получением документов.

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Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на правозащитную организацию "Школа призывника" и рассказы читателей издания "Можем объяснить". В частности, правозащитники зафиксировали случай с 25-летним Константином, который подал заявление через "Госуслуги".

Через две недели он получил уведомление: "Вам отказано в выдаче загранпаспорта в связи с временным ограничением выезда из Российской Федерации военным комиссариатом".

По словам Константина, в последний раз он был в военкомате ещё в десятом классе и с тех пор не получал от него никаких уведомлений.

Другой читатель "Можем объяснить" из Москвы также получил отказ из-за "статуса военнообязанного".

"Меня отвергли. Сказали: через шесть месяцев попробуйте ещё раз. То же самое произошло с двумя знакомыми — они тоже военнообязанные", — рассказал он.

В то же время ещё один россиянин столкнулся с затягиванием сроков оформления документа. Он подал заявление в июне, однако впоследствии его статус изменился на "приостановлено". Из-за этого мужчине пришлось повторно подавать заявление и искать свободную запись в МФЦ в соседнем городе.

На задержки жалуются и пользователи туристических чатов. Один из них отметил, что подал документы по месту регистрации более месяца назад, но до сих пор не получил загранпаспорт.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в России начали по-новому вербовать людей на войну против Украины, призывая заключать контракты с Минобороны РФ "до мобилизации". Соответствующие объявления появились в российской социальной сети VK еще в начале августа. Один из вербовщиков предположил, что призыв может начаться осенью.

За контракт россиянам обещают миллионы рублей, а также более 200 тысяч рублей ежемесячно за участие в войне против Украины. В то же время накануне российский диктатор Владимир Путин назвал разговоры о возможной мобилизации "собачьей чепухой".

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