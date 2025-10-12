На Брянщине слышали серию взрывов: поражена электроподстанция

В Брянской области РФ местные жители заявили о взрывах минувшей ночью. Они утверждают, что была атакована электроподстанция в поселке Выгоничи.

В сети также появились кадры, предположительно снятые на месте атаки. Об этом пишет независимое российское издание ASTRA, местные же власти последствия ударов не признают.

Утром 12 октября ASTRA написала, что жители поселка Выгоничи Брянской области сообщали ночью о "большом количестве взрывов".

"Утверждается, что под атаку попала местная электроподстанция. Также в чатах жители публикуют кадры, как утверждается, с места атаки. Подтверждений данной информации, как и подлинности кадров, пока нет", – отмечает издание.

На опубликованных в Telegram-канале ASTRA кадрах, снятых на камеры видеонаблюдения, слышен гул беспилотников, а также мощные взрывы. А вот работа ПВО при этом в видео не слышна.

Тем не менее, по версии минобороны РФ, над регионом в течение ночи якобы были сбиты 15 украинских дронов. Всего же в ведомстве заявили об "уничтожении" 32 беспилотников.

Местные власти региона какие-либо повреждения отрицают. Как написал утром губернатор Брянской области Александр Богомаз, вследствие атаки "пострадавших и разрушений нет" – но при этом "оперативные и экстренные службы работают на местах".

Интересно, что "сбивали" над Брянской областью дроны, а предупреждали жителей региона только о "ракетной атаке", которая продлилась чуть больше получаса.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что накануне вечером в российском Белгороде снова звучали взрывы на ТЭЦ. Их следствием стал второй за последние дни блэкаут в городе.

Также сообщалось, что дроны СБУ поразили нефтеперерабатывающий завод "Башнефть-УНПЗ" в Уфе. Чтобы поразить цель, беспилотники преодолели расстояние в 1400 км: именно на таком отдалении от Украины находится Уфа.

