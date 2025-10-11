В российском Белгороде снова взрывы на ТЭЦ: в городе второй за последнее время блэкаут. Фото и видео

Вечером 11 октября в российском Белгороде прогремели мощные взрывы. Как сообщают местные жители, под удар в очередной раз попала теплоэлектростанция "Луч". Перед этим в регионе объявили ракетную опасность, которая длилась несколько минут. После отбоя над Белгородским районом поднялся густой дым, что видно на многочисленных фото и видео из соцсетей.

По данным российских телеграм-каналов, ТЭЦ "Луч" якобы атаковали системой HIMARS. В городе фиксировали перебои со светом. Губернатор области Вячеслав Гладков не подтвердил удар по объекту, заявив, что системы ПВО сбили несколько ракет на подлете к городу. По его словам, пострадавших нет.

Пожар и повреждения зданий

После взрывов в Белгороде якобы загорелся мусор, который потушили спасатели. В нескольких зданиях выбиты окна, посечены крыши и фасады, повреждены два автомобиля. В селе Таврово обломками посекло легковушку, а в поселке Дубовое пробило кровлю частного дома.

Хотя губернатор Гладков не признал факт поражения ТЭЦ, он признал риски кратковременных веерных отключений электроэнергии. Жители сообщают, что на улице Щорса исчезло уличное освещение, хотя в домах и магазинах свет остался.

Комментарий Зеленского

Президент Владимир Зеленский назвал удары по электростанции в Белгородской области справедливыми и объяснил почему – по его словам, именно с этого направления РФ регулярно наносит удары по Украине, запускали ракеты и КАБы, направленные, в частности, на энергоинфраструктуру Харькова и области. Он подчеркнул, что это не случайность, а системная угроза для нашей страны, поэтому реакция должна быть соответствующей.

На встрече с журналистами, где присутствовал корреспондент OBOZ.UA, Зеленский отвечал на вопрос о позиции Украины относительно ударов по гражданской инфраструктуре РФ.

"Мы не изменили позицию. Одно из самых интенсивных направлений, откуда бьют по Украине, – это Белгородское направление. Оттуда всегда были ракетные удары, авиация, КАБы и тому подобное. Откуда летят ракеты на Харьковщину? Откуда были сотни, уже тысячи КАБов? Оттуда. Так же они наносят удары по энергоинфраструктуре Харькова и области. Наверное, может, им там в Белгороде достаточно в комфорте оставаться, если они так делают. Наверное, это абсолютно справедливо", – сказал глава государства.

Зеленский также напомнил, что Украина уже дала понять – если Россия хочет устраивать нам блэкауты, Киев будет отвечать тем же. Враг, по словам президента, должен чувствовать цену этой войны, поэтому меры, направленные на прекращение атак из приграничных районов, остаются в политике и практике обороны.

Что предшествовало

Подобные инциденты в Белгороде происходят не впервые. 6 октября город уже пережил атаку на подстанцию "Луч", после которой исчезал свет и поднимался густой дым.

А накануне, 5 октября, в результате мощных взрывов в городе и окрестных районах исчезли электричество и вода.

Еще 28 сентября губернатор Гладков сообщал об ударах Сил обороны Украины по объектам инфраструктуры. Тогда Белгород остался без света, воды и связи, а также испытал проблемы с системами оповещения населения.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что 11 октября президент Зеленский сообщил, что в ближайшие дни Украина проведет новые переговоры с международными партнерами. Главной темой станет усиление систем противовоздушной обороны и обеспечение энергетическим оборудованием накануне зимы. Глава государства поблагодарил всех специалистов, которые круглосуточно работают над восстановлением электроснабжения после российских атак.

