Может ли Путин поехать на саммит "Группы двадцати" в Майами? Песков рассказал о планах диктатора

Решение об участии Владимира Путина в саммите G20 в Майами пока не принято. В Кремле заявили, что при определении планов по поездке будут учитывать все обстоятельства.

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В то же время Россия планирует активно участвовать в работе "двадцатки" независимо от того, будет ли Путин лично присутствовать на саммите. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

В Кремле оценили приглашение Путина

Песков заявил, что в Кремле положительно оценивают сам факт приглашения российского президента на саммит G20. В то же время он призвал не делать из этого приглашения далеко идущих выводов, поскольку окончательного решения о поездке Путина в США пока нет.

"Шаг, который мы ценим, – это сам факт того, что Путин именно так был приглашён на "двадцатку". Мы благодарны за это приглашение, но делать из этого пока далеко идущие выводы, наверное, было бы преждевременно", – заявил пресс-секретарь Кремля.

Поедет ли Путин в Майами

По словам Пескова, решение о непосредственном участии Путина в саммите пока не принято. При этом он отметил, что при определении дальнейших планов будут учитываться все обстоятельства.

"Будут учитываться все обстоятельства. Но в любом случае Россия примет активное участие в работе "двадцатки"", – сказал Песков.

Саммит G20 в Майами должен состояться в декабре 2026 года. О приглашении Путина к участию в нем 23 сентября заявил государственный секретарь США Марко Рубио во время Генеральной ассамблеи ООН.

Как сообщал OBOZ.UA, Соединённые Штаты пригласили российского диктатора Владимира Путина принять участие в саммите G20, который состоится в Майами в декабре. Там считают, что присутствие главы Кремля может стать возможностью для его встречи с американским президентом Дональдом Трампом и другими мировыми лидерами.

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