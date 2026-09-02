Отпуска россиян "накрылись", в аэропортах – коллапс: авиакомпании массово отменяют рейсы в Москву

Турецкие авиакомпании начали отменять рейсы в Москву – первыми об отмене сообщили Pegasus и Turkish Airlines. Между тем в трёх московских аэропортах – Шереметьево, Домодедово и Внуково фиксируются десятки задержек и отмен, а сами перевозчики связывают ситуацию с ограничениями в воздушном пространстве из-за украинских БПЛА и рисками для безопасности.

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Об этом массово сообщают российские СМИ. По состоянию на 12:00 2 сентября в трёх основных аэропортах Москвы задержали или отменили около 77 рейсов.

Ситуация привлекла особое внимание после вчерашнего заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что российское воздушное пространство станет опасным для гражданской авиации.

Рейс Pegasus отменили прямо во время посадки

Речь идет о рейсе PC1456 авиакомпании Pegasus Airlines, который должен был выполняться по маршруту Бодрум – Москва. Самолет должен был вылететь из турецкого Бодрума в московский аэропорт Внуково в 00:05. Однако пассажиры уже начали посадку на борт, когда стало известно об отмене рейса.

Представители авиакомпании объяснили туристам, что решение связано с ситуацией в воздушном пространстве. Пассажирам, в частности, заявили, что не знают, чего ожидать, ведь турецкая сторона на данный момент запретила вылеты в этом направлении.

Отмена рейса Pegasus произошла одновременно с ограничениями в работе московского аэропорта Внуково. Ночью там вводились ограничения на прием и отправку воздушных судов. Около 06:00 их отменили, однако из-за накопившихся изменений в расписании работа аэропорта и других московских авиаузлов продолжалась с перебоями.

Утром мэр Москвы Сергей Собянин заявил о якобы уничтожении российской противовоздушной обороной 14 беспилотников. Кроме того , Министерство обороны России сообщило, что в течение ночи российские силы ПВО якобы уничтожили 130 беспилотников.

По заявлению российского ведомства, беспилотники были сбиты над Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Калужской, Орловской, Ростовской, Тульской и Тамбовской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и акваторией Черного моря.

Из-за перебоев и запретов отменили десятки рейсов

Последствия ночных ограничений оказались более масштабными, чем отмена одного рейса. По данным российских СМИ, в трёх московских аэропортах в общей сложности было задержано или отменено около 77 рейсов.

Больше всего изменений зафиксировали в аэропорту Шереметьево — около 40 рейсов. В Домодедово изменения коснулись примерно 20 рейсов, а во Внуково — ещё 17, отдельные задержки длились много часов.

В частности, в Домодедово рейс из Анталии перенесли на следующий день, а общая задержка на момент сообщения превышала девять часов. В Шереметьево наибольшая задержка была у рейса в Сочи — около шести часов. Во Внуково примерно на шесть часов задерживались рейсы в Сочи и Шарм-эль-Шейх.

Turkish Airlines также отменила рейсы из Стамбула

На фоне сложившейся ситуации изменения коснулись и другого крупного турецкого авиаперевозчика — Turkish Airlines. Авиакомпания отменила два рейса из Стамбула в Москву — TK419 и TK407. Соответственно, не состоялись и обратные рейсы TK420 и TK408.

Отмена рейсов произошла на следующий день после заявления президента Украины Владимира Зеленского о безопасности полетов над Россией. Накануне он заявил, что "российское небо будет закрываться", а также призвал авиакомпании и других операторов, которые продолжают пользоваться ключевыми российскими аэропортами, учитывать растущую опасность.

Фактически уже на следующую ночь авиационная ситуация в Москве продемонстрировала, насколько уязвимо гражданское авиасообщение перед атаками беспилотников. Даже краткосрочное ограничение работы одного аэропорта может вызвать цепную реакцию.

Подобные решения авиакомпании уже принимали

Похожая ситуация уже возникала с Air Arabia: в июне 2025 года авиакомпания временно отменила все рейсы в Россию из-за ухудшения ситуации на Ближнем Востоке и связанных с этим ограничений в воздушном пространстве. Тогда перевозчик приостановил полеты в РФ как минимум до 20 июня, что показывает, насколько быстро ситуация с безопасностью в воздушном пространстве может повлиять на международное авиасообщение.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий вводить внешнее управление на стратегических предприятиях, если их владельцы не обеспечили защиту от дронов или не восстановили поврежденное имущество. Под контроль государства могут попасть электростанции, заводы, объекты связи, водоканалы, аэропорты, склады и другая критическая инфраструктура.

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