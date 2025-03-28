Ровно 25 лет назад 26 марта в России были выборы президента, победил на них назначенный "семьей" преемником Бориса Ельцина Владимир Путин. Невзрачный подполковник КГБ усилиями "семейных" политтехнологов был приведен к власти в качестве президента. Моль поселилась в Кремле и стала сжирать все вокруг.

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Трагическое, принятое из эгоизма решение, стоившее многих тысяч жизней за пределами РФ уже в наше время. Россия погрузилась в мрак диктатуры, превратившись в феодальную вотчину Путина и его друзей, живущую по принципам мафиозного государства. Перспектив в цивилизованном мире у той России, которая создана Путиным, нет. Все, что будет дальше – деградация и общество, еще больше погруженное в невежество и агрессию.

Можно ли было предвидеть, что события 26 марта 2000 года обернутся такой катастрофой? С одной стороны, Путина ставили преемником в расчете на его никчемность, и "семья" руководствовалась в первую очередь собственными интересами, которые и должен был соблюдать ее ставленник. Но с другой, то как приводили Путина к власти, исключало мирное будущее. Его президентство базируется на войне – получил он власть на фоне Чеченской войны, продолжает держаться за власть сейчас, используя для этого войну против Украины. Шансов на то, что пока Путин в Кремле, Россия не будет представлять собой угрозу западному миру – нет. И это надо всегда помнить, не допуская новых ошибок.