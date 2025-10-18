Много крови за крошечный успех: СМИ подсчитали огромные потери Путина на войне

В мае 2025 года Россия начала масштабное наступление, направленное на прорыв украинских позиций. В последующие месяцы ее яростные атаки охватили практически всю линию фронта, однако в результате оккупанты захватили всего 0,4% территории Украины ценой несоразмерных потерь в живой силе.

Об этом заявило издание The Economist. Журналисты подсчитали примерную статистику, опираясь на данные со спутников и более чем 200 достоверных оценок, полученных от западных правительств и независимых исследователей.

"Путин платит огромную цену за минимальные достижения на поле боя", – сделали вывод авторы статьи.

Сколько солдат потеряла армия страны агрессора

Согласно метаоценкам The Economist, с начала полномасштабного вторжения по январь 2025 года потери российских войск составили от 640 000 до 877 000 человек (из которых убитыми 137 000–228 000).

По состоянию на 13 октября эти потери выросли почти на 60%, достигнув от 984 000 до 1 438 000 человек (из них "двухсотыми" примерно 190 000–480 000).

В СМИ подчеркнули, насколько дорого России обходится война. Никаких крупных целей весенне-летнего наступления захватчики не взяли. "Такие ключевые города, как Покровск, сдерживают захватчиков, несмотря на беспощадные атаки", – указали журналисты.

Несмотря на огромные усилия РФ, линию фронта можно считать стабильной

В The Economist заявили, что линия фронта стабилизировалась после окончания контрнаступления Украины в октябре 2022 года. С тех пор карты практически не меняются, и ни один крупный город не перешел из рук в руки.

Если ориентироваться на темпы последних 30 дней, полный захват Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей (которые кремлевский диктатор Владимир Путин уже объявил "российскими") произойдет не раньше июня 2030 года.

Чтобы Россия оккупировала всю территорию Украины, ей потребуется еще 103 года.

"Поразительно, насколько мало территории Россия захватила в своем третьем и самом крупном наступлении и какие огромные потери она понесла в живой силе и технике. Если не произойдет каких-то кардинальных изменений, Владимир Путин не сможет выиграть войну на поле боя. Тот факт, что он, несмотря ни на что, продолжает пытаться, говорит о том, что у него закончились идеи", – сделали вывод в авторитетном издании.

Как ранее писал OBOZ.UA, главнокомандующий ВС Украины Александр Сырский 17 октября заявил, что противник не владеет стратегической инициативой в полной мере. Планы Кремля по захвату важных районов местности и населенных пунктов не выполняются, а потому постоянно пересматриваются и откладываются.

