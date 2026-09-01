"Мирное урегулирование" войны: какой ультиматум выдвинула Россия Украине в ООН

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя выдвинул Украине ультиматум для "мирного урегулирования" войны. Он заявил, что наша страна должна признать оккупацию своих территорий.

Видео дня

Также дипломат-пропагандист упомянул устранение "первопричин" войны. Соответствующее заявление Небензя сделал во вторник, 1 сентября, выступая в ООН.

"Без признания сложившихся реалий на земле мирного урегулирования конфликта на Украине не будет. Пока в Киеве продолжают цепляться за иллюзии, отвергать выбор миллионов людей и отказываются устранять первопричины кризиса, Россия будет последовательно добиваться поставленных целей СВО военным путем", – выдал он.

Представитель страны-агрессора в очередной раз пытался убедить страны ООН, что жители временно оккупированных украинских территорий якобы самостоятельно высказались за желание быть в составе РФ. Он ссылался на "референдумы", которые проходили в условиях военных действий, без соблюдения демократических процедур и независимого наблюдения.

Напомним, что Украина, ООН и большинство стран мира не признали эти голосования, расценив их как нарушение международного права, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Небензя также заявил, что контакты России с западными странами в отношении Украины практически прекратились.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия готова пойти на мирные переговоры с Украиной только при условии разработки "надежного мирного плана", который будет предусматривать выполнение исходных требований Кремля. В Москве заявили, что среди них – недопущение превращения Украины в "анти-Россию" и ее использования в качестве "тарана для Запада" в противостоянии с РФ.

Об этом заявила председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко. По ее словам, Москва не согласится на договоренности, которые не гарантируют неизменность ее требований.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!