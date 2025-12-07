Минимум 2 резервуара с топливом уничтожены: появились спутниковые фото последствий ударов по нефтебазе в Орловской области

Спутниковые снимки пролили свет на последствия атаки беспилотников на Ливенскую нефтебазу в Орловской области РФ. После налета БПЛА там уничтожены по меньшей мере два резервуара с топливом.

Об этом пишет "Радио Свобода". Это можно увидеть, сравнивая снимок нефтебазы до атаки и в субботу, 6 декабря.

Каждый резервуар на нефтебазе в Ливнах способен вмещать до 2000 кубических метров топлива.

Губернатор региона Андрей Клычков после атаки дронов во вторник заявил о пожаре "на объектах топливно-энергетического комплекса в Ливенском районе".

Что известно об атаке на нефтебазу

В начале декабря нефтебазу в Орловской области России посетили неизвестные беспилотники. В результате ударов на одном из объектов вспыхнул пожар.

Атака имела место в городе Ливны на юго-востоке Орловской области. Там расположена нефтебаза "Орелнефтепродукт", которая и попала под удар дронов.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины продолжают наносить дальнобойные удары по стратегически важным объектам в России и на временно оккупированной территории. В очередной раз украинские войска ударили по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу. Также был атаковал Алчевский металлургический комбинат в Луганской области.

