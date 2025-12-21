В России в преддверии Нового года фиксируется общий тренд на жесткую экономию. Средний бюджет на празднование 2026 года составляет около 14 тыс. рублей, что почти вдвое меньше, чем планировали тратить на текущий год.

Об этом сообщает пресс-служба Службы внешней разведки Украины. По данным разведслужбы, россияне все чаще отказываются от лишних расходов, ограничиваясь минимальным набором товаров и услуг.

Новый год для россиян будет бедным

Такая динамика, как сообщается, объясняется ростом инфляции, подорожанием продуктов питания, жилищно-коммунальных услуг и одежды.

"Даже традиционный новогодний стол претерпит изменения. Деликатесы не покупают, избегая больших затрат. В общем праздничное меню сводится к простым и пока еще доступным продуктам", – говорится в сообщении.

Также в России растет интерес к альтернативным, относительно дешевых форматов отдыха. Теперь вместо заграничных путешествий фиксируется спрос на аренду загородных домов в пределах страны, и часто это делают большие компании, что позволяет разделить расходы. То же самое касается и рынка праздничных услуг, где падает спрос.

"Организаторы мероприятий, ведущие и рестораны сообщают об уменьшении количества заказов и отсутствии дорогих запросов. Средний чек на организацию праздников вырос, а спрос на такие услуги сократился примерно на тот же процент. Это говорит о крайне осторожном поведении потребителей", – говорят в СВРУ.

Россияне умирают от алкоголизма

По данным статистики, уровень смертности в России во время новогодних праздников возрастает в среднем на 24 %, достигая пика в новогоднюю ночь, и на Рождество. В первых числах января по всей стране умирает около двух тысяч человек из-за злоупотребления алкоголем, переедания, а также резкого роста количества несчастных случаев: травм, дорожных аварий и бытовых конфликтов. Фиксируются и самоубийства, особенно среди людей, которые проводят длительные праздничные выходные в одиночестве и в депрессии.

"Таким образом, Новый год в России все больше теряет черты масштабного и радостного праздника и превращается в сдержанное, психологически напряженное событие. Несмотря на нежелание полностью отказываться от традиций, большинство россиян будет встречать 2026 год в режиме жесткой экономии и восходящую социальную усталость, что ярко отражает общее состояние потребительских и общественных настроений в стране", – говорится в сообщении от СВРУ.

Напомним, ранее в России на начало декабря количество жалоб граждан на нарушение трудовых прав превысило 70 тысяч, что в полтора раза больше, чем в прошлом году. Причем наибольший прирост зафиксирован в категории жалоб на задержки зарплат – более 26 тысяч случаев, что на 60% больше, чем год назад. Также на 33% выросло количество заявлений о незаконных увольнениях.

Как сообщал OBOZ.UA, именно война против Украины стала тяжелым бременем для экономики России. Закрывать дыру в военном бюджете агрессору придется еще много лет после завершения вторжения. Это связано со все более дорогими займами, которые берет Кремль, чтобы перекрыть бюджетный дефицит. Обслуживание этих долгов уже занимает существенную долю бюджетных расходов.

