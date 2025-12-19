Путин загнал Россию в тупик: платить за войну придется еще много лет

Война против Украины стала тяжелым бременем для экономики России. Закрывать дыру в военном бюджете агрессору придется еще много лет после завершения вторжения.

Как сообщили в Bloomberg, это связано со все более дорогими займами, которые берет Кремль, чтобы перекрыть бюджетный дефицит. Обслуживание этих долгов уже занимает существенную долю бюджетных расходов.

Рекордные заимствования

В среду Россия провела новое размещение облигаций федерального займа (ОФЗ) на сумму 108,9 млрд рублей, после чего общий объем государственных заимствований в 2025 году достиг 7,9 трлн рублей. Это существенно превысило предыдущий рекорд, зафиксированный во время пандемии COVID-19 в 2020 году.

Отличием является то, что тогда ключевая ставка Центробанка РФ составляла 4,25%, а сейчас – 16,5% (показатель снизили с рекордных 21%). Это делает кредиты чрезвычайно дорогими как для населения и бизнеса, так и для самого государства.

Однако после траты более половины средств резервного фонда и роста бюджетного дефицита на фоне резкого увеличения военных расходов у российской власти не осталось другого выхода, кроме как нарастить выпуск ОФЗ.

Война "съедает" бюджет

Значительная часть расходов российского бюджета связана с войной в Украине – они составляют 70% бюджета, или 5,1% ВВП страны. То есть только Минобороны "съедает" не менее 10,3 трлн рублей, а в целом на национальную оборону и безопасность России в 2025 году ушло около 40% расходной части российского бюджета.

Доля расходов на обслуживание долга вдвое превысила довоенный показатель, также больше трат на здравоохранение и образование. А в следующем году эти расходы станут четвертой по величине статьей расходов наравне с национальной безопасностью.

Финансовые эксперты предупреждают: если расходы на обслуживание долга будут расти быстрее, чем предусмотрено бюджетом (на 40% в этом году и примерно 20% в следующем), властям придется сократить расходы в других сферах. В частности, под угрозой окажутся национальные проекты и программы экономической поддержки.

Как уже сообщал OBOZ.UA, ситуацию в российской экономике ухудшает падение доходов от нефти и газа и инфляция. Одновременно социальное напряжение усиливается из-за роста цен на товары и услуги, сокращения выплат и массовых человеческих потерь на фронте.

