'Лик жертв идет на сотни и тысячи': в МИД России сделали циничное заявление о 'неспровоцированном нападении' на Иран

В Москве отличились очередным наглым заявлением, обвинив другие страны в тех преступлениях, которые РФ уже долгое время совершает сама. Страна-агрессор Россия, которая 12 лет ведет захватническую войну в Украине, назвала удары США и Израиля по Ирану "вероломным неспровоцированным нападением", которое привело к большим жертвам среди гражданского населения.

Соответствующее заявление обнародовало министерство иностранных дел РФ. У Сергея Лаврова вдруг "забеспокоились" по поводу "беспрецедентного витка насилия" на Ближнем Востоке, конца и края которому не видно.

Заявление МИД России

В российском МИД заявили, что в результате боевых действий счет жертв "идет на сотни и тысячи", а гражданская инфраструктура подвергается значительным разрушениям.

"От иранских ответных ударов страдают и соседние страны, парализовано судоходство на важнейшем для мировой экономики маршруте через Ормузский пролив. Некогда стабильный и счастливый регион Персидского залива стремительно погружается в водоворот хаоса и неопределенности", – говорится в заявлении.

В Москве призвали немедленно прекратить боевые действия и вернуть ситуацию в политико-дипломатическое русло, а также "отказаться от нападений на гражданские объекты и инфраструктуру", чтобы прекратить гибель мирного населения.

Также в ведомстве заявили, что Россия якобы готова способствовать "долгосрочному урегулированию конфликта".

Подобные заявления российской дипломатии звучат особенно цинично на фоне того, что сама Москва ведет вероломную полномасштабную войну против Украины. Кремль призывает к дипломатическому урегулированию на Ближнем Востоке, одновременно не прекращает агрессию против Украины и фактически отказывается от реальных мирных переговоров.

Сколько гражданских украинцев убила Россия

Несмотря на призывы Кремля к США и Израилю не атаковать гражданские объекты Ирана, российские войска ежедневно наносят ракетные и беспилотные удары по украинским городам и селам. Под атаки российских оккупантов регулярно попадают жилые дома, больницы, учебные заведения, энергетическая и транспортная инфраструктура.

За время полномасштабной войны, развязанной Россией, погибли тысячи мирных жителей Украины, а значительная часть гражданской инфраструктуры была разрушена или повреждена.

Как сообщал OBOZ.UA, с начала полномасштабного вторжения российских агрессоров в Украине погибли по меньшей мере 15 172 и были ранены 41 378 гражданских лиц. И это только подтвержденные данные по состоянию на 31 января 2026 года. На самом деле"реальное количество жертв значительно больше". Об этом говорится в последнем докладе мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.

