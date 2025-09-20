Курносова объяснила, заинтересованы ли в окружении Путина в том, чтобы он покинул пост

В ближайшем окружении кремлевского диктатора Владимира Путина пока нет сил или людей, которые открыто стремились бы к его устранению. Ситуация внутри Кремля построена на балансе между влиятельными группами и личном контроле президента.

Видео дня

Об этом в интервью OBOZ.UA рассказала российская оппозиционерка Ольга Курносова. По ее словам, Путин выступает "верховным арбитром", который сдерживает взаимные претензии различных кланов во властной элите.

"Ему очень важно, чтобы кланы были разные, чтобы они грызлись между собой и чтобы он был тем самым верховным арбитром, который эти кланы примеряет", - сказала она.

Курносова пояснила, что риск для Путина появится тогда, когда какая-то из групп получит чрезмерную власть и почувствует, что может сохранить свои позиции без него. В таком случае Кремль может запустить сценарий смены власти.

Курносова обратила внимание и на новую динамику внутри российской элиты. Сейчас ключевые должности начинают занимать дети ближайшего круга Путина, тогда как политики 50–60 лет оказались отодвинутыми на второй план.

"А те люди, которым сегодня 50-60 лет, оказывается, вообще пролетели мимо кассы, потому что продвигают детей. И, конечно, они этим недовольны. Поэтому в их рядах вполне может созреть какой-то новый заговор по освобождению Путина от тяжкого бремени президентства", - пояснила она.

Курносова также рассказала, что "человек номер один" в окружении Владимира Путина – это российский олигарх-миллиардер Юрий Ковальчук. Однако глава Кремля, как и большинство диктаторов, собирается править до конца своей жизни и в этом плане не рассчитывает ни на каких преемников.

Как писал OBOZ.UA, ранее специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог сравнил Владимира Путина с Адольфом Гитлером. Американский дипломат подчеркнул, что диктатора надо остановить "здесь и сейчас" – в Украине. Потому что он не против "восстановить" Российскую империю.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!