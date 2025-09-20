"Человек номер один" в окружении Владимира Путина – это российский олигарх-миллиардер Юрий Ковальчук. Однако глава Кремля, как и большинство диктаторов, собирается править до конца своей жизни и в этом плане не рассчитывает ни на каких преемников.

Такое мнение высказала российская оппозиционерка Ольга Курносова. В эксклюзивном интервью OBOZ.UA она возразила, что серым кардиналом Кремля является заместитель главы правительства РФ Николай Патрушев.

"Если говорить, кто из сегодняшнего окружения Путина номер один, то я по-прежнему буду говорить, что это Юрий Ковальчук. Ну а дальше есть несколько человек, с которыми Путин обсуждает какие-то вещи. В этот круг, конечно же, входит Патрушев, но он точно не номер один. И в этом смысле, скорее, серый кардинал именно Ковальчук", – считает россиянка.

Она уверена, что в Москве сейчас не рассматривают никакие сценарии смены власти из-за амбиций Путина, который хочет оставаться во главе страны до самой смерти.

Конспирологическую теорию касательно его дочерей Курносова назвала бредом. "Путин в принципе как человек, выросший или воспитанный в спецслужбах, считает женщину человеком второго сорта. Напомню, что даже своих дочерей он всегда называл "эти женщины". Да, какие-то вещи он им поручает, например, заниматься собственным бессмертием. Это очень важное направление работы. Но чтобы рассматривать их какими-то преемниками – никогда", – пояснила она.

Оппозиционерка убеждена, что Путин будет скорее думать, как продлить себе жизнь, а не какого преемника назначить.

"Он прекрасно понимает, что ни на каких преемников рассчитывать нельзя. Как только он потеряет власть, так сразу же может оказаться в позиции либо Саддама Хусейна, либо, что еще хуже, Муаммара Каддафи. Поэтому Путин никогда ни одному преемнику, даже своим детям, доверять не будем. скрепи, он ставится достаточно прохладно", – заявила Курносова.

Она обратила внимание на то, что со своей первой женой Людмилой диктатор развелся, а с Алиной Кабаевой, которую многие считают фактической женой Путина, не узаконил отношения.

"Это показывает его реальное отношение вообще к семье, к своим детям и ко всему прочему", – сказала оппозиционерка.

Что известно о Юрие Ковальчуке

Юрий Валентинович Ковальчук – 74-летний российский предприниматель, основной акционер и бывший председатель совета директоров банка "Россия".

Находится под санкциями Соединенных Штатов, Европейского Союза, а также Канады, Швейцарии, Австралии, Лихтенштейна, Японии, Новой Зеландии.

СМИ считают Путина и Ковальчука близкими друзьями. У них обоих есть дома в эксклюзивном дачном кооперативе "Озеро", а Ковальчук, согласно "Панамским документам", устроил свадьбу дочери диктатора в 2013 году.

Ковальчук известен своими антилиберальными и антизападными взглядами, а также конспиративным мышлением, на что указывала исследовательница Московского центра Карнеги Татьяна Становая. Кроме того, журналисты называют Ковальчука и его брата Михаила "идеологами войны", убедившими Путина напасть на Украину.

Как писал OBOZ.UA, раннее специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог сравнил Владимира Путина с Адольфом Гитлером. Американский дипломат подчеркнул, что диктатора нужно остановить "здесь и сейчас" – в Украине. Потому что он вполне не против "восстановить" Российскую империю.

