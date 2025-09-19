'Хочет восстановить Российскую империю': Келлог сравнил Путина с Гитлером

Кремлевского диктатора Владимира Путина нужно остановить "здесь и сейчас" – в Украине. Потому что он вполне не против "восстановить" Российскую империю, и нынешняя история "рифмуется" со временами Второй мировой.

Такое предупреждение странам Запада сделал специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог. Во время интервью изданию The Telegraph у него спросили, согласен ли он с утверждениями Майка Пенса, бывшего американского вице-президента, о вероятности нападения на НАТО в случае успеха РФ в Украине.

"Абсолютно. На Путина и Россию надо смотреть как на экспансионистскую силу. Он хочет восстановить Российскую империю – достаточно вспомнить историю. Дай ему дюйм, и он заберет милю", – ответил дипломат.

Он сравнил амбиции Путина с намерениями, которые были у рейхсканцлера Адольфа Гитлера. "Это напоминает мне Вторую мировую войну. В Мюнхене 1938 года Гитлер сказал, что ему нужны только Судеты. Затем Рейнская область, потом Польша, и мы ввязались во Вторую мировую. История не повторяется, но она, безусловно, рифмуется. Именно это происходит здесь, в Украине. Мы должны остановить его [Путина] сейчас", – призвал Келлог.

Спецпредставитель президента США назвал лидера РФ агентом КГБ и манипулятором.

"Он никогда не переставал быть таким. Он понимает Запад. Он делает вид, что не говорит по-английски, хотя на самом деле говорит, и мы уже не раз ловили его на этом. Он манипулятор. Противостоять ему можно только силой, властью и еще раз силой", – подчеркнул генерал.

На вопрос о том, каким, по его мнению, будет его наследие, Келлог ответил: "Надеюсь, люди помнят идеалы. Я боролся за сохранение веры в эти идеалы... Это борьба добра со злом. Путин – зло. Если Украина окажется сильной, то я смогу быть спокойным, зная, что я боролся за хорошее дело".

О чем еще заявил Келлог в интервью

В беседе с The Telegraph специальный представитель Дональда Трампа сказал, что президент США за закрытыми дверями более "злой" на Владимира Путина, чем демонстрирует это публично.

"Он думал, что его личные отношения с Путиным дадут результаты. Вместо этого Путин его провоцировал", – сообщил генерал.

При этом Келлог озвучил убеждение, которое противоречит позиции главы Белого дома. Речь идет о необходимости прекращения огня: Келлог считает, что перед потенциальными переговорами о мирном соглашении между Украиной и Россией необходимо установить "режим тишины".

"Трамп предпочитает сначала провести мирные переговоры. Я предпочитаю сначала прекратить стрельбу, потому что, как только она прекратится, ее будет трудно возобновить", – уверен он.

Как писал OBOZ.UA, ранее Келлог заявил, что украинцы являются мировыми лидерами в сфере дронов, а Соединенные Штаты Америки сильно отстают в этой сфере.

