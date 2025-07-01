Курировал ведомственные стройки и тыловое обеспечение войск: в РФ экс-заместителя Шойгу приговорили к 13 годам колонии

В России приговорили бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова к 13 годам заключения в колонии общего режима за взяточничество и отмывание денег. Его также лишили государственных наград, звания почетного строителя России и назначили штраф в размере 100 миллионов рублей.

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Решение принял Московский городской суд, сообщает "Медиазона". Прокуратура просила приговорить Иванова к 14,5 годам колонии, но ему дали 13 лет лишения свободы.

Вся недвижимость Иванова стоимостью 2,5 миллиарда рублей, среди которой участки на Рублевском шоссе, 300-метровая квартира на Поварской улице в Москве, дом в Красногорске, автопарк и деньги на банковских счетах была конфискована в пользу государства.

Иванов был одним из главных заместителей экс-министра обороны Сергея Шойгу, отвечал за строительство объектов Министерства обороны и тыловое обеспечение войск. В 2019 году Forbes включил его в сотню самых богатых силовиков России.

Иванова задержали 23 апреля 2024 года по подозрению во взятке в 1,185 миллиарда рублей, которую он получил от военного подрядчика, соучредителя компании "Олимпситибуд" Александра Фомина. В такую сумму оценили строительство дома и ремонт усадьбы Иванова в обмен на помощь в заключении государственных контрактов с Минобороны.

Позже Иванова также обвинили в отмывании денег и хищении. Один эпизод касался кражи 219 миллионов рублей при закупке паромов для Керченской переправы, второй – вывода 3,9 миллиарда рублей из обанкротившегося банка "Интеркоммерц". В конце мая ему предъявили еще одно обвинение во взятке на сумму 152 миллиона рублей.

Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме из-за государственной тайны в материалах. Защита сообщила о намерении обжаловать приговор. Судебное наказание в виде 13 лет – это рекордный срок для федерального чиновника в новейшей истории России.

Бывшего помощника Иванова, экс-главу компании "Оборонлогистика" Антона Филатова, приговорили к 12,5 годам колонии. Прокурор просил ему заключение на срок до 14 лет.

Иванов – давний соратник Шойгу, который работал с ним еще в правительстве Московской области в начале 2010-х годов, а в Минобороны перешел в 2016 году. В декабре 2022 года Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) опубликовал расследование о роскошной жизни Иванова и его бывшей жены Светланы Захаровой (Маниович). В нем говорилось, что пара годами тратила сотни тысяч евро на отдых на Лазурном берегу, драгоценности и одежду, а оплату почти всех счетов брали на себя другие люди или компании, в частности фирма, которая должна была заниматься восстановлением оккупированного Мариуполя.

В СИЗО также ожидают суда еще два заместителя Шойгу – генералы армии Павел Попов и Дмитрий Булгаков. Первого обвиняют в хищениях при строительстве парка "Патриот", второго – в коррупционных сделках на сумму 1,3 миллиарда рублей.

Как сообщал OBOZ.UA, в России двух женщин обвинили в убийстве российского офицера-ракетчика Константина Нагайко, причастного к удару по украинскому населенному пункту Гроза на Харьковщине, во время которого погибло 59 человек. Россиянку Елену Попову приговорили к 24 годам тюрьмы, а украинку Марию Савосту – к 24 годам.

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