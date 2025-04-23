Кремль пытается компенсировать нехватку рабочей силы в России за счет граждан КНДР – ISW

Россия пытается найти решение проблемы нехватки рабочей силы. Для этого Москва снова прибегла к помощи Пхеньяна: РФ набирает граждан Северной Кореи для работы на своих предприятиях.

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"Сотни" северокорейских работников уже приступили к работе, а российские пропагандисты получили указание нахваливать их, противопоставляя "гастарбайтерам" из стран Центральной Азии. Подробности поведали в Институте исследования войны (ISW).

Первые сообщения о появлении на российских предприятиях рабочих из КНДР появились в российских Telegram каналах еще в середине февраля этого года. В частности, рязанские паблики писали, что более ста женщин из Северной Кореи подписали трехлетние контракты на работу на одном из рязанских складов российского маркетплейса Wildberries.

Исчерпывающих подтверждений этих сообщений тогда не было, однако некоторые российские СМИ оппозиционного толка писали, что среди сотрудников Wildberries распространяется видео, на котором якобы изображены северокорейские женщины на складе Wildberries в Электростали Московской области. Один из местных подмосковных пабликов 15 апреля со ссылкой на бывших сотрудников Wildberries сообщал, что на складе в Электростали работают "сотни" северокорейцев.

РосСМИ отмечали, что их источники не подтвердили, что на данном видео были зафиксированы именно рабочие из КНДР, однако утверждали, что Wildberries работает с кадровым агентством, чтобы привлечь работников из неопределенных стран.

А уже 21 и 22 апреля в российских Z-каналах появились сообщения с "высокой оценкой усилий" России и Wildberries по привлечению к работе в России северокорейских работников: пропагандисты уверены, что это поможет компенсировать текущую нехватку рабочей силы. Интересно, что эти сообщения не обошлись без традиционного для российских "антинацистов" нацистского "флера".

"Военные блогеры восхваляли северокорейских мигрантов как лучших, чем мигранты из стран Центральной Азии, утверждая, что северокорейские мигранты работают в России только по краткосрочным контрактам, а не мигрируют навсегда, они более "дисциплинированы" и отрабатывают более длинный рабочий день за меньшую оплату, менее предвзяты к России и "ведут себя прилично", что является отсылкой к распространенным российским ультранационалистическим и ксенофобским жалобам на то, что сообщества среднеазиатских мигрантов в России не могут усвоить российские культурные и правовые нормы", – говорится в материале ISW.

Впрочем, убеждены аналитики, если северокорейские работники на российских предприятиях уже появились, их текущее присутствие – "капля в море" по сравнению с тем, что будет наблюдаться в ближайшем будущем.

"ISW обнаружил индикаторы того, что Россия готовится к наплыву приехавших в Россию граждан Северной Кореи, вероятно, чтобы либо присоединиться к российской рабочей силе, либо присоединиться к российской армии, и смягчить некоторые экономические ограничения, связанные с военными усилиями России", – говорится в материале ISW.

Аналитики, в частности, привели российские официальные данные по пересечению российской границы гражданами КНДР. Так, даже по официальной статистике, в 2024 году в Россию въехал 13 221 гражданин Северной Кореи. А это – в 12 раз больше, чем годом ранее. Более половины северокорейцев – 7 887 человек – прибыли в РФ по студенческим визам. Пик прибытия "студентов" из КНДР фиксировался за несколько месяцев до того, как на территории РФ были развернуты войска КНДР.

Также в ISW констатировали: помощь Пхеньяна поможет Москве не только смягчить проблему нехватки рабочей силы, но и высвободить еще задействованных в гражданской промышленности россиян для работы в "оборонке" или пополнения рядов оккупационной армии.

"Значительное увеличение количества северокорейцев, работающих в российских гражданских секторах, может уволить российских работников гражданского сектора для работы в российской оборонной промышленности или участия в войне против Украины", – резюмировали в ISW.

Напомним, ранее в ISW рассказали, что Россия ищет экономические "стимулы" для Трампа, чтобы повлиять на ход мирных переговоров. Москва пытается заинтересовать президента США "экономическими соглашениями", чтобы выторговать для себя более выгодные условия в переговорах по завершению войны. При этом тему "прекращения огня", на котором настаивает Вашингтон, в России воспринимают исключительно как "морковку" перед носом Трампа, приманку, посредством которой Москва рассчитывает выжать из президента США максимум возможного.

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