Россия ищет экономические 'стимулы' для Трампа, чтобы повлиять на ход мирных переговоров: в ISW раскрыли замысел Кремля

Москва пытается использовать экономические стимулы, чтобы повлиять на переговоры между Россией и США по завершению войны в Украине. С помощью обещанных экономических выгод Кремль рассчитывает "привлечь внимание" президента США Дональда Трампа и добиться от него уступок по вопросу Украины в обмен на эти выгоды.

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В настоящее время в Москве кипит работа над подготовкой предложений для Трампа по "ключевым экономическим секторам". Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW).

В ISW обратили внимание на опубликованный 21 апреля российским изданием Moscow Times материал. В нем журналисты, ссылаясь на полученную от "пяти действующих российских чиновников", два из которых дипломаты, а трое – "близки к Кремлю", написали, что в настоящее время окружение российского диктатора Владимира Путина ищет определенные "стимулы", чтобы "привлечь внимание Трампа".

Речь идет о подготовке предложений для американского президента в "ключевых экономических секторах", над чем сейчас российские чиновники работают "полным ходом".

С помощью этих "предложений" Москва надеется повлиять на переговоры по завершению войны в Украине и "выжать" для себя как можно больше.

Как описал позицию Кремля один из собеседников издания, российские власти убеждены, что России "нужно доить Трампа как можно больше, вывесив возможность прекращения огня перед ним, как морковку". А российский дипломат, с которым поговорили журналисты, заявил, что приоритетом Кремля является "перекалибровка" отношений с США, и в то же время ––"живой" диалог о войне в Украине.

"The Moscow Times сообщила, что официальные российские источники видят два основных сценария, которые могут разворачиваться: либо Россия соглашается на прекращение огня при посредничестве Трампа в обмен на уступки, такие как ограничения на поставку американского оружия в Украину, либо Россия обвинит Украину в случае провала переговоров", – пересказали в ISW.

Аналитики признались, что не могут "независимо проверить" подлинность заявлений источников издания из Кремля. Однако политика, проводимая в последнее время Москвой, полностью согласуется с этой инсайдерской информацией.

Так, недавно Россия предложила Соединенным Штатам экономические стимулы, которые не связаны с войной России в Украине – вероятно, в стремлении добиться от Соединенных Штатов уступок в отношении войны России в Украине. Аналитики приводят в пример призыв помощника Путина Николая Патрушева к США совместно с Россией работать "над решением проблем в Арктике", прозвучавшей 21 апреля.

"Эти усилия России противоречат желаемому расписанию событий, определенному администрацией Трампа, поскольку Белый дом заявил, что Соединенным Штатам "сначала нужно увидеть прекращение огня", прежде чем развивать американо-российские экономические партнерства", – пишет ISW.

Российские чиновники также неоднократно утверждали, что Россия якобы готова вести переговоры о прекращении войны в Украине, обвиняя в отсутствии прогресса в установленном мире Киев. В реальности же, напоминают в ISW, именно российский диктатор отклонил предложенное 18 марта Штатами и согласованное Украиной временное прекращение огня вдоль всей линии фронта. Отказался он и продлить одностороннее пасхальное перемирие с Россией 21 апреля, несмотря на поддержку такого продолжения президентами США и Украины. Также Путин отклонил недавнее предложение Зеленского по временному мораторию на дальние удары по гражданской инфраструктуре.

"Путин уже начал сомневаться, сможет ли Украина получить военную помощь от своих союзников в случае временного полного прекращения огня – возможно, выдвинув условия требовать прекращения поставок оружия Украине Соединенными Штатами и, вероятно, также Европой как условие для принятия полного прекращения огня", – предполагают в ISW.

В то же время, аналитики уверены: если потенциальное соглашение о "замораживании" фронта будет заключено без установления полного контроля РФ над Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областями Украины в их административных пределах, практически неизбежно, что, поднабравшись сил, Москва продолжит агрессию, чтобы захватить еще больше украинской земли. И если соглашение будет включать мораторий на получение Украиной военной помощи от Запада – эта опасность значительно растет.

Ссылаясь на тот же материал Moscow Times, в ISW процитировали слова российского дипломата. Он сказал, что "ситуация на месте будет диктовать следующие шаги" в американо-российских переговорах о войне и что "все зависит от времени, терпения и курса".

Текущие линии фронта не обеспечивают стратегической глубины, которая потребуется Украине для надежной защиты от новой российской агрессии, поскольку российские войска от Херсона отделяет только река Днепр, до Запорожья от российских позиций остается около 25 км, а до Харькова – примерно 20 км, констатируют аналитики.

Вдобавок в последнее время Россия "заметно активизировала" использование на линии фронта бронетехники, что, предполагают аналитики, является сигналом нового "витка" усилий захватить пояс крепостей Украины в Донецкой области – с целью оккупировать как можно больше территорий на востоке и юге Украины. В первую очередь – в пределах тех областей, которые Путин вписал в российскую конституцию и на отказе от которых со стороны Украины Москва постоянно настаивает.

Впрочем, отмечают аналитики, Кремль может попытаться обмануть Вашингтон, предоставив в качестве уступки свой якобы "отказ" от претензий на эти области в их админграницах – и требуя выгодных для агрессора уступок.

"Россия может тактически и временно прекратить настаивать на требованиях Путина относительно контролируемых Украиной территорий четырех незаконно аннексированных областей на юге и востоке Украины, чтобы добиться от Соединенных Штатов других уступок под предлогом переговоров. Такими уступками могут быть "другие требования" России по установлению пророссийского правительства в Киеве и резкого сокращения украинской армии, чтобы уменьшить отпор возобновлению российской агрессии. Кремль, вероятно, использует любое прекращение огня, основанное на ограничениях поставок американского оружия в Украину, чтобы подготовиться к возобновлению агрессии", – резюмировали в ISW.

Напомним, ранее в ISW констатировали, что Путин отклонил предложения о продлении пасхального перемирия. В то же время аналитики предостерегают, что оккупанты "замахнулись" на новые территории Украины: устами отдельных приспешников диктатора в России начали распространяться заявления, что Киев должен отдать Москве не только всю территорию Луганщины, Донетчины, Запорожья и Херсонщины, но и часть Днепропетровской области.

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