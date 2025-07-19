В РФ подробно перечисляют, что покупать оружие для Украины уже отказались Андорра и Сан-Марино, у Италии и Чехии нет денег, а Франция – себе на уме. О готовности Норвегии, Дании и Германии, которые могут даже самостоятельно все вытянуть, в РФ говорят вскользь.

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Хотя маневры Мерца (например, заключенный с Британией оборонный союз) россиян раздражают настолько, что правительство РФ разорвало соглашение о военно-техническом сотрудничестве с ФРГ, действовавшее с 1996 года. Потому что не соответствует уровню отношений на фоне заявлений Берлина, что Украина скоро получит что-то дальнобойное...

18-й пакет санкций от ЕС тоже не беспокоит. Настолько, что Путин сегодня звонил Эрдогану рассказать, как он принципиально настроен на дипломатическое урегулирование. Прям очень принципиально настроен. И сразу же поблагодарил Турцию за готовность принять 3-й раунд встречи. Эрдоган подтвердил такую готовность.

До этого Песков активно поддержал тезис Украины о необходимости новой динамики в переговорах. А еще начали разгонять историю о возможной встрече Трампа, императора Си и баскака Путина в Пекине 3 сентября 2025 года по случаю празднования 80-й годовщины окончания Второй мировой войны.

Какие уж тут могут быть вторичные санкции через 50 дней (как раз срок закончится), это же может испортить атмосферу праздника?!

О том, как не страшно Кремлю, рассказывают буквально со всех утюгов. А ведь только три дня прошло.