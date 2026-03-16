'До голубей не дойдем': в России депутат посоветовал населению переходить на стационарные телефоны. Видео

Жителям страны-агрессора России стоит не жаловаться на отсутствие связи и интернета, а вспомнить о стационарных телефонах. Современные технологии во времена войны потеряли свою эффективность.

Об этом в комментарии российским медиа заявил депутат Госдумы РФ Андрей Свинцов. По его словам, во многих домах до сих пор остались стационарные телефоны, поэтому следует снова использовать такую технику, а не полагаться исключительно на мобильные устройства.

"Сегодня мы пришли к такому выводу, что многие современные технологии в условиях войны, в условиях кризиса, могут переставать быть такими эффективными", – отметил депутат.

По убеждению парламентария, когда не работают мобильный интернет и Wi-Fi, стоит использовать технику, подключенную через кабель. В частности ноутбуки с оптоволоконным или другим проводным интернетом.

"Возможно, разные перебои будут, мы живем в неспокойное время...Поэтому надо продумывать, анализировать, переходить, в частности, и вот на проводную связь, уже забытую многими, но тем не менее она работает, это я сегодня сам проверил", – отметил Свинцов.

Что предшествовало

Жители Москвы уже больше недели жалуютсяна серьезные перебои с мобильной связью и интернетом. Ограничения начались 6 марта после распоряжения операторов уменьшить работу мобильного интернета в отдельных районах, якобы из соображений безопасности. Впоследствии перестали работать даже ресурсы из так называемого "белого списка", а доступ к сети иногда появляется только в вагонах метро.

Из-за проблем со связью продажи радиостанций выросли на 27%, пейджеров на 73%, увеличился спрос и на стационарные телефоны и бумажные карты.

Комментируя ситуацию, в Кремле заявили, что ограничения соответствуют законодательству и будут продолжаться в дальнейшем. Власти планируют расширить "белые списки" сервисов, а также рассматривают возможность полной блокировки VPN-трафика в ближайшие месяцы.

