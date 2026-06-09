'Киев за три дня' обернулся сиренами в тылу: россияне возмущены 'бумерангом' войны – исследования

На жизнь россиян из "отдаленных от войны" регионов все больше влияют воздушные тревоги, взрывы и атаки дронов. Жители страны-агрессора все чаще возмущаются работой систем ПВО, отсутствием укрытий и действиями местных властей.

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Об этом свидетельствуют результаты мониторинга региональных Telegram-каналов и сообществ "ВКонтакте", которое провела общественная организация Join Ukraine. Исследование охватило более 41,9 тыс. публикаций в 82 регионах России, опубликованных с 25 по 31 мая этого года.

Аналитики пришли к выводу, что среди жителей разных регионов страны-агрессора постепенно разрушается ощущение безопасности. Ранее они в основном воспринимали войну как события на территории Украины. Однако сейчас все больше внимания уделяют вопросам собственной безопасности и последствиям атак в своих городах.

Чем возмущаются россияне

Массированная атака 208 беспилотников стала самым обсуждаемым событием недели. Особый резонанс среди россиян вызвало то, что в Ямало-Ненецком автономном округе, а также в Тюменской и Курганской областях режим ракетной опасности объявили впервые с начала полномасштабной войны.

Ведущий аналитик российского направления Join Ukraine Андрей Сухарина отметил, что в регионах, где воздушная тревога прозвучала впервые, у россиян преобладают страх, растерянность и непонимание дальнейших действий.

"В течение длительного времени Кремлю удавалось создавать для большинства россиян иллюзию, что война происходит где-то далеко и почти не влияет на их жизнь. Однако атаки беспилотников постепенно разрушают этот тезис. Мы видим, что в регионах, где воздушные тревоги прозвучали впервые, доминируют страх, растерянность и непонимание того, что делать дальше. Для многих россиян война впервые стала личным опытом, а не новостью с экрана", – появился он.

В регионах, где воздушные тревоги уже стали привычным явлением, пользователи соцсетей сосредотачивались на практических проблемах. Речь идет об отсутствии укрытий, недостатках систем оповещения и неспособности власти гарантировать безопасность населению.

В частности, жители Калининграда обсуждали закрытие аэропорта и отсутствие понятных инструкций для пассажиров. В то же время в Нижнем Новгороде критиковали несвоевременное оповещение об угрозе.

Одним из самых заметных комментариев стала реакция жительницы Нижнего Новгорода, которая заявила, что обещания безопасности и "Киева за три дня" обернулись для жителей тыловых регионов необходимостью жить под звуки работы противовоздушной обороны и обстрелов.

Подобные настроения сохраняют жители и в других областях. Например, во Владимирской области пользователи интересовались, почему после предыдущих атак не усилили систему ПВО.

Как сообщал OBOZ.UA, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что российскому обществу необходимо доносить информацию о реальном положении дел в России. Соответствующее заявление он сделал во время международного форума "Архитектура безопасности".

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