"Задача всего свободного мира": в ГУР объяснили важность донесения до россиян информации о реальном положении дел в России

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что российскому обществу необходимо доносить информацию о реальном положении дел в России. Соответствующее заявление он сделал во время международного форума "Архитектура безопасности".

Об этом Юсов сказал в ходе выступления на форуме, передает агентство Укринформ. По его словам, несмотря на ограничения и препятствия со стороны российских властей, важно продолжать коммуникацию с гражданами РФ и предоставлять им достоверную информацию о последствиях войны.

Реальные последствия войны

Юсов отметил, что россияне должны знать о реальных потерях своей страны в войне против Украины, а также об экономических проблемах, которые, по его словам, охватывают различные сферы российской экономики.

"Какие бы препятствия не делал Путин, надо выходить на российское общество и разговаривать с ним, чтобы доносить до них ситуацию о реальном положении дел и их реальных потерях в войне. Экономические потери во всех сферах деградирующей, умирающей российской экономики", – заявил представитель ГУР.

Он добавил, что информирование граждан РФ является задачей не только Украины. По его мнению, к этому процессу должен участвовать весь свободный мир.

Информационная изоляция

По словам Юсова, знание правды о ситуации в стране отвечает интересам самих россиян. Он подчеркнул важность доступа к достоверной информации в условиях усиления контроля над информационным пространством в России.

На этом фоне в агентстве напомнили, что с 1 марта российский регулятор "Роскомнадзор" получил дополнительные полномочия по блокированию интернет-ресурсов. Ведомство может ограничивать доступ к любым сайтам, а при необходимости также отключать российский сегмент сети от глобального интернета.

Такие шаги, как отмечают эксперты по информационной безопасности, усиливают контроль государства над распространением информации и доступом граждан к альтернативным источникам новостей.

Как писал OBOZ.UA, ранее Служба внешней разведки Украины заявила, что новая волна мобилизации в России может вызвать масштабные экономические проблемы и усилить кризисные процессы внутри страны. Российская экономика уже работает в условиях острого дефицита кадров, а дополнительное изъятие людей из гражданского сектора только усугубит ситуацию.

