Изготавливал сырье для снарядов армии РФ: что известно о заводе 'Азот', который ночью атаковали украинские дроны. Видео

Российский химкомбинат "Азот" в Новомосковске Тульской области второй раз за неделю стал мишенью удара дронов. Завод поставляет химикаты для взрывчатки — октоген и гексоген, которые российская армия использует для обстрелов украинских городов. В ночь на 8 июня местные жители сообщили о взрывах на территории завода. Власти региона подтвердили атаку — в результате взрыва произошел пожар, пострадали два человека.

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Пропагандистский телеграм-канал astra отмечает, что этот завод "Азот" — один из ключевых узлов в цепи поставок химикатов для взрывчатки, которую кремлевские оккупанты используют для уничтожения украинских городов. Производя концентрированную азотную кислоту, "Азот" поставляет ее на завод имени Свердлова. Этот завод — не просто промышленное предприятие, а составляющая машины войны, приносящей смерть и страдания.

"Азот" входит в состав крупного холдинга "Еврохим", который контролирует значительную часть химического производства в России.

По данным журналистского расследований агества Reuters, именно пять крупных российских химкомбинатов обеспечивают более 75% ключевых химикатов для предприятий, производящих взрывчатку и порох. "Азот" и еще несколько предприятий в составе "Еврохима" регулярно поставляют на заводы, связанные с оборонной промышленностью, тысячи тонн химикатов — в том числе уксусной и азотной кислот.

В мае 2024 года российский завод уже стал мишенью атаки украинских беспилотников. Тогда удар повредил трубопровод с природным газом, вызвал пожар и вытекание азотной кислоты из цистерны. Из-за этого завод на некоторое время остановил свою работу.

Официально "Еврохим" отрицает свою причастность к производству военной продукции и называет данные о поставках для оборонной промышленности "фактическими ошибками".

Как сообщал OBOZ.UA, в российском Новомосковске (Тульская область) в ночь на воскресенье, 8 июня, заявили об атаке БПЛА. Прозвучали взрывы, после чего вспыхнул пожар на химическом предприятии АО НАК "Азот". По словам местных жителей, они слышали от пяти до восьми взрывов и видели работу ПВО. Позже яркие вспышки увидели также люди из поселка Каменецкий и жители Донского района. Тем временем в Калуге ввели план "Ковер".

Впоследствии атаку на "Азот" подтвердил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. По его словам, пострадали два человека, а горение было ликвидировано.

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