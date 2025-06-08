В Новомосковске прогремели мощные взрывы: на 'Азоте' из-за удара дронов вспыхнул пожар. Видео

В российском Новомосковске (Тульская область) в ночь на воскресенье, 8 июня, заявили об атаке БПЛА. Прозвучали взрывы, после чего вспыхнул пожар на химическом предприятии АО НАК "Азот".

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Об этом информировали российские СМИ. По словам местных жителей, они слышали от пяти до восьми взрывов и видели работу ПВО.

Позже яркие вспышки увидели также люди из поселка Каменецкий и жители Донского района. Тем временем в Калуге ввели план "Ковер".

Известно, что "Азот" входит в состав холдинга "Еврохим". Основные виды продукции, которую производит завод: аммиак, нитрат аммония, карбамид, метанол, КАС-32, азотно-известняковое удобрение.

СМИ РФ сообщали о том, что 24 мая НАК "Азот" в Новомосковске Тульской области уже был атакован БПЛА. Тогда беспилотники попали по предприятию, в результате чего загорелся трубопровод низкого давления с природным газом в цехе 4.

Также были повреждены две цистерны объемом 750 тонн с азотной кислотой. Из одной из них азотная кислота вытекла на землю. Завод в день атаки полностью приостанавливал свою работу.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 6 июня в Энгельсе Саратовской области в результате атаки дронов вспыхнул мощный пожар. Спутники NASA зафиксировали очаги возгорания на нефтебазе "Кристалл".

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