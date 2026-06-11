'Инвестиционной паузы нет': Путин отказался признать сильнейший за 17 лет обвал инвестиций в России

Кремлевский диктатор Владимир Путин утверждает, что в России якобы нет "инвестиционной паузы". Он сознательно и публично проигнорировал резкое падение инвестиций в экономику, которое началось в 2025-м и в этом году превратилось в сильнейший с 2009 года обвал на 14,3% в первом квартале.

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На совещании с членами правительства по вопросам инвестиций главарь РФ впервые прокомментировал эту ситуацию – сделав вид, что проблемы не существует. На это обратило внимание The Moscow Times.

Что сказал Владимир Путин

"В известной степени можно было бы говорить об инвестиционной сдержанности – что само по себе понятно, потому что продиктовано вопросами, связанными с макроэкономикой и принимаемыми мерами экономических и финансовых властей. Это касается и курса национальной валюты, и ключевой ставки", – заявил так называемый президент.

Уверяя, что обвала инвестиций нет, он почему-то начал успокаивать россиян. Мол, ситуация "в общем-то под контролем", а реагирование властей "дают искомый результат".

"Инфляция-то падает. Сколько она, 5 с небольшим процентов?" – спросил Путин.

Показатели падают, и российское правительство это признает

В медиа отметили, что официальная статистика государства-агрессора в 2025-м (впервые с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину) признала сокращение объем инвестиций – на 2,3%. В начале текущего года этот спад ускорился более чем в шесть раз.

Выпуск инвестиционных товаров сократился на 2,7%, а текущий объем производства оказался на 16% ниже уровня 2024 года, согласно подсчетам близкого к правительству аналитического центра ЦМАКП.

Крупнейшие компании срезали вложения на 307 млрд рублей, отчитывался на совещании с Путиным вице-премьер РФ Александр Новак. Среди таких предприятий были, в частности, "Новатэк" и "Газпром". "Здесь причины понятны – внешние ограничения", – объяснил Новак.

На том же совещании глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что компании режут инвестиции из-за высоких процентных ставок и сокращения прибыли. Официальная статистика говорит о том, что доходы в экономике в прошлом году сократились на 4%, а в первом квартале 2026-го – еще на 26%.

"То есть развиваться за счет своих средств – возможностей не так много. А кредитоваться – дорого", – признал российский министр.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Российские чиновники продолжают игнорировать экономические проблемы и дефицит топлива, с которыми столкнулась Россия. На Петербургском международном экономическом форуме об этом не было ни одного упоминания.

– По данным СМИ, центробанк и министерство финансов РФ предупредили Владимира Путина, что военные расходы стали слишком тяжелым бременем для бюджета и угрожают дальнейшим ростом дефицита. Диктатор отказался сокращать финансирование войны и приказал искать экономию в других сферах, даже на фоне замедления экономики и рекордной бюджетной дыры.

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