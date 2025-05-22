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Кирилл Сазонов
Кирилл Сазонов
Политолог

Блог | Хорошие новости: ЕС ввел очень эффективные санкции против России

ЕС готовит нулевую квоту на российский газ

Ну что, друзья, есть хорошие новости. Санкции без громких заявлений, но очень эффективные. Европейский парламент повысил таможенные пошлины и тарифы для импорта сельскохозяйственной продукции, а также карбамида и азотных удобрений из России и Беларуси в Европейский Союз, до уровня, достаточно высокого, чтобы остановить импорт этих товаров. Вот так.

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Повторяю, это не санкции. Это… пошлины. Как говорит веселый старик Дональд из Америки – это тарифы. Которые фактически означают блокаду. А как россия билась за эти пункты во время "зерновой сделки". И прожала свое. А Лукашенко на удобрения тоже молился. Но все пошло… Лаврову под хвост. В восторге страны, которые быстро заменят россию и Беларусь на этом рынке. Украина и польские фермеры тоже выиграют. Всем хорошо, кроме злодеев. То есть просто – всем хорошо.

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