Ну что, друзья, есть хорошие новости. Санкции без громких заявлений, но очень эффективные. Европейский парламент повысил таможенные пошлины и тарифы для импорта сельскохозяйственной продукции, а также карбамида и азотных удобрений из России и Беларуси в Европейский Союз, до уровня, достаточно высокого, чтобы остановить импорт этих товаров. Вот так.

Видео дня

Повторяю, это не санкции. Это… пошлины. Как говорит веселый старик Дональд из Америки – это тарифы. Которые фактически означают блокаду. А как россия билась за эти пункты во время "зерновой сделки". И прожала свое. А Лукашенко на удобрения тоже молился. Но все пошло… Лаврову под хвост. В восторге страны, которые быстро заменят россию и Беларусь на этом рынке. Украина и польские фермеры тоже выиграют. Всем хорошо, кроме злодеев. То есть просто – всем хорошо.