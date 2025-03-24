Хакеры раздобыли ДНК Путина: говорят, что он имеет нечто общее с Гитлером

Российский диктатор Владимир Путин делает все возможное, чтобы сберечь свою ДНК в секрете. Во время поездок за границу охрана даже обязана собирать фекалии главы Кремля и везти их в Россию на уничтожение во избежание возможной утечки информации. Однако хакерская атака на компьютер родственника позволила получить данные, которые могут раскрыть происхождение и определенные генетические особенности Путина.

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Следовательно, хакеры взломали компьютер двоюродного племянника диктатора – Михаила Путина – и получили его анализ ДНК, сделанный в 2023 году компанией Genotek. И этого можно узнать о Путине много того, что раньше было секретным. Об этом сообщил немецкий аналитик Юлиан Репке в статье для Bild.

Поскольку между племянником и дядей существует 6,5% генетического сходства (бабушка и дедушка Владимира Путина – прабабушка и прадед Михаила Путина), полученные данные могут частично раскрыть и особенности ДНК самого Путина.

Согласно исследованию Genotek, Михаил Путин относится к редкой для России гаплогруппе E-V13, которая также была обнаружена у Адольфа Гитлера. Эта гаплогруппа наиболее распространена на Балканах, в частности, в Косово, где ее носителями являются около 30% населения. В России она встречается гораздо реже — менее чем у 5% людей. Это наталкивает на иронические сравнения, которые уже раздаются в западных СМИ.

В 2010 году британская газета Daily Mail написала, что Гитлер также являлся носителем редкой гаплогруппы E-V13 (также известной как E1b1b).

"Возможно, именно поэтому Путин так скрывает свое происхождение?", — пошутил Репке.

Кроме того, Genotek проверила геном Михаила Путина на наличие рисков и заболеваний, и некоторые обнаружила. Среди них повышен риск рака простаты.

Напомним, что официальной информации о росте российского диктатора нет, однако иногда мы видим Путина-кротуна, а иногда – почти гиганта. Поэтому OBOZ.UA объяснил, как это происходит, и показал знаковые фото с Путиным.

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