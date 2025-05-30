Грабят дачи и выносят картошку: Россия из-за дефицита овощей просит помощи у Китая и Монголии, а жители переходят на макароны

В России новая беда: в магазинах картошка продается в два раза дороже, чем несколько месяцев назад, а вслед за ней взлетели цены на лук и капусту. Российские эксперты считают, что причиной всему – высокий спрос и неурожай. Теперь картофель в ядерную державу доставляют не только из Египта, но еще из Китая и даже Монголии.

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В России картошка дороже бананов

В России что ни год, то новая беда с продуктами. То российские пенсионерки бились за сахар, потом ночами дежурили в очередях за дешевыми яйцами, затем возмущались ценами на сливочное масло. Теперь вот новая трагедия: исчезает любимый россиянами продукт – картошка и свекла. А вслед за ней еще и подорожал лук и капуста.

Еще в 2023 году президент РФ Владимир Путин радостно потирал руки и заявлял, что европейцам в Россию придется ехать даже за репой. По его словам, в России есть все, а уровень урожая значительно превышает показатели в Европе.

"Не их вина, что погодные условия такие, засуха и все прочее, но без наших удобрений им сложно будет обойтись, чтобы повысить урожайность у себя", – заявлял Путин.

И как накаркал. Весной 2025 года в его стране картошка оказалась по заоблачным ценам – 100-150 руб. (50-75 грн). По такой же цене продаются заморские бананы – 120 руб. И это еще не предел. Капуста в супермаркетах больше 100 руб. (50 грн), репчатый лук 80-90 руб. (40-45 грн). Яблоки сильно подорожали – 120-220 руб. в зависимости от сорта (60-110 грн). И тоже грозят перейти в разряд дефицита.

Грабят дачи и выносят картошку

Сейчас жители Москвы и Питера занимаются тем, что объезжают супермаркеты города в поисках более дешевого картофеля. Где-то еще остались запасы по 80 руб., за ними тут же выстраивается очередь.

Пенсионеры в чатах передают информацию, где можно закупить дешевую картошку, лук, свеклу. Информация на уровне военной тайны, передается только знакомым.

Владельцы дач, где еще выращивают картофель, теперь продают свой продукт по высоким ценам.

"Думали, что картошка сгниет в подвале, но нет, в этом году мы продали даже подгнившую. Соседи брали с удовольствием, дешевле, чем в супермаркетах. На следующий сезон посадили картошки больше раза в полтора, думаю, не прогадали", – хвастается жительница Подмосковья в одном из пабликов.

Другие владельцы огородов пишут, что и лука посадили больше, и моркови, и свеклы.

"У нас не знаешь, из чего дефицит сделают. Поэтому лучше перестраховаться. Городские будут покупать весной дороже", – хвастается житель Люберец.

Еще россияне жалуются, что теперь дачные грабители чаще уносят с собой картошку и все, что можно включить в борщевой набор. Говорят, что стали массово грабить подвалы в дачных кооперативах.

Также пенсионеры уже перешли на макароны, которые стоят намного дешевле дефицитного картофеля.

"Вы еще цены на овощи посмотрите: помидоры по 200 руб. (100 грн), огурцы по 250 руб. (125 грн). Такое впечатление, что их с Луны к нам привозят", – жалуются в комментариях россияне.

Китай и Монголия завалят картошкой

Причина дефицита картофеля в России – прошлогодний неурожай и нежелание фермеров выращивать овощи, поскольку затраты на них растут, а цена низкая. Тем более что большая часть удобрений, а также семян – импортная. Значит, цены в рублях на все это выросли. Уже не говоря о топливе, современных хранилищах, которых в России очень мало, поэтому собранный урожай к весне гниет и теряет товарный вид.

Не смог помочь россиянам картошкой даже Александр Лукашенко. Он отказал Путину, сказав, что картошка нужна самим беларусам. Теперь он призвал всех беларусов выращивать картофель, поскольку холодная весна погубила часть урожая.

Да и Путин теперь призывает россиян переходить на подсобное хозяйство и выращивать корнеплод.

Помощи искать Россия будет у Египта, Узбекистана, Пакистана, Китая, Монголии, Израиля. С января завезли 350 тысяч тонн, это на 250 тысяч тонн больше, чем в прошлом году. Такое вот импортозамещение получается.

Продержаться нужно до осени, пока не соберут новый урожай. Правда, надеяться на него тоже не приходится – заморозки сделали свое дело, а сажать картофель в июне в РФ не получится, он не успеет созреть, разве что в самых южных областях. Но там возможна засуха.