Горящие миллиарды: кому на самом деле принадлежит Ozon и при чем здесь деньги Путина

"Озон", один из крупнейших российских маркетплейсов, может фактически принадлежать окружению российского диктатора Владимира Путина. Часть компании была приобретена через сложную сеть юридических лиц за 51,2 млрд рублей, поступивших от структуры, связанной с бизнесменом Геннадием Тимченко.

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Об этом говорится в расследовании российского Фонда борьбы с коррупцией. Авторы проследили цепочку компаний и утверждают, что средства на сделку были предоставлены через компанию "Дельта".

Как доля Ozon оказалась у Чачавы

В настоящее время официальным крупнейшим акционером Ozon называют бизнесмена Александра Чачаву. Его структура О23 владеет 34% акций маркетплейса, которые ранее принадлежали инвестиционному фонду Baring Vostok.

В ФБК обратили внимание, что официальная структура собственности О23 скрыта, однако ее удалось проследить через финансовую отчетность связанных компаний. Директором О23 является Алексей Егоров, который одновременно руководит АО "Корпорация 42" и инвестиционной группой "Стратосфера".

По данным расследователей, Чачава является лишь "номинальным" владельцем, поскольку не обладает ни соответствующим финансовым капиталом, ни политическим весом для проведения подобной сделки.

Откуда взялись 51,2 млрд рублей

В отчетности "Стратосферы" ФБК обнаружило информацию о получении займа на сумму 51 млрд 230 млн 297 тыс. рублей. Сравнив финансовые отчеты компаний, следователи выяснили, что этот кредит предоставила компания АО "Оптима".

В свою очередь, АО "Оптима" получило такую же сумму в качестве беспроцентного займа от компании "Дельта" Геннадия Тимченко, которая финансируется за счет дивидендов от нефтехимического гиганта "Сибур".

Таким образом, следователи выстроили цепочку: "Дельта" (Тимченко) – "Оптима" – "Стратосфера" – "Корпорация 42" – О23 – доля в Ozon.

Доказательства связи с окружением Путина

Следователи обращают внимание на руководство компании "Оптима", которое напрямую связано с семьёй и окружением Путина:

Генеральный директор "Оптимы" Дарья Брилякова также работает в компаниях "Игора Драйв" (принадлежит племяннику Путина Михаилу Шеломову) и "АБР Менеджмент" (контролируется другом Путина Юрием Ковальчуком);

Главный бухгалтер "Оптимы" Жанна Цаплева ранее работала в компании "Релакс", которая принадлежит Светлане Кривоногих — бывшей возлюбленной Путина и матери его дочери.

По данным ФБК, Геннадий Тимченко и его компания "Дельта" регулярно финансируют личные нужды и прихоти Путина — от покупки завода "Балтика" до содержания нянь для тайных сыновей диктатора и подарков его дочерям.

Война стала для президента России и его окруженияприкрытием для крупнейшего перераспределения активов и захвата иностранного бизнеса в стране.

Напомним, в ночь на 24 августа на складе российского маркетплейса Ozon в поселке Тюбе в Дагестане прогремели мощные взрывы. На спутниковых снимках видно, что значительная часть объекта выгорела, а масштабы повреждений оказались существенными.

Как писал OBOZ.UA, после серии ударов по логистическим объектам российского маркетплейса "Озон" фондовый рынок РФ начал неделю с резкого падения. Утром 24 августа индекс Московской биржи снизился на 2,08%, а акции самого Ozon обвалились на 28,53%.

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