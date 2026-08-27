Горящие миллиарды: кому на самом деле принадлежит Ozon и при чем здесь деньги Путина
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"Озон", один из крупнейших российских маркетплейсов, может фактически принадлежать окружению российского диктатора Владимира Путина. Часть компании была приобретена через сложную сеть юридических лиц за 51,2 млрд рублей, поступивших от структуры, связанной с бизнесменом Геннадием Тимченко.
Об этом говорится в расследовании российского Фонда борьбы с коррупцией. Авторы проследили цепочку компаний и утверждают, что средства на сделку были предоставлены через компанию "Дельта".
Как доля Ozon оказалась у Чачавы
В настоящее время официальным крупнейшим акционером Ozon называют бизнесмена Александра Чачаву. Его структура О23 владеет 34% акций маркетплейса, которые ранее принадлежали инвестиционному фонду Baring Vostok.
В ФБК обратили внимание, что официальная структура собственности О23 скрыта, однако ее удалось проследить через финансовую отчетность связанных компаний. Директором О23 является Алексей Егоров, который одновременно руководит АО "Корпорация 42" и инвестиционной группой "Стратосфера".
По данным расследователей, Чачава является лишь "номинальным" владельцем, поскольку не обладает ни соответствующим финансовым капиталом, ни политическим весом для проведения подобной сделки.
Откуда взялись 51,2 млрд рублей
В отчетности "Стратосферы" ФБК обнаружило информацию о получении займа на сумму 51 млрд 230 млн 297 тыс. рублей. Сравнив финансовые отчеты компаний, следователи выяснили, что этот кредит предоставила компания АО "Оптима".
В свою очередь, АО "Оптима" получило такую же сумму в качестве беспроцентного займа от компании "Дельта" Геннадия Тимченко, которая финансируется за счет дивидендов от нефтехимического гиганта "Сибур".
Таким образом, следователи выстроили цепочку: "Дельта" (Тимченко) – "Оптима" – "Стратосфера" – "Корпорация 42" – О23 – доля в Ozon.
Доказательства связи с окружением Путина
Следователи обращают внимание на руководство компании "Оптима", которое напрямую связано с семьёй и окружением Путина:
- Генеральный директор "Оптимы" Дарья Брилякова также работает в компаниях "Игора Драйв" (принадлежит племяннику Путина Михаилу Шеломову) и "АБР Менеджмент" (контролируется другом Путина Юрием Ковальчуком);
- Главный бухгалтер "Оптимы" Жанна Цаплева ранее работала в компании "Релакс", которая принадлежит Светлане Кривоногих — бывшей возлюбленной Путина и матери его дочери.
По данным ФБК, Геннадий Тимченко и его компания "Дельта" регулярно финансируют личные нужды и прихоти Путина — от покупки завода "Балтика" до содержания нянь для тайных сыновей диктатора и подарков его дочерям.
Война стала для президента России и его окруженияприкрытием для крупнейшего перераспределения активов и захвата иностранного бизнеса в стране.
Напомним, в ночь на 24 августа на складе российского маркетплейса Ozon в поселке Тюбе в Дагестане прогремели мощные взрывы. На спутниковых снимках видно, что значительная часть объекта выгорела, а масштабы повреждений оказались существенными.
Как писал OBOZ.UA, после серии ударов по логистическим объектам российского маркетплейса "Озон" фондовый рынок РФ начал неделю с резкого падения. Утром 24 августа индекс Московской биржи снизился на 2,08%, а акции самого Ozon обвалились на 28,53%.
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