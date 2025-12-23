Гибнут выходцы из бедных регионов: разведка Британии объяснила, почему Россия почти не мобилизует жителей крупных городов

Россия почти не мобилизует жителей крупных городов для войны против Украины, сосредотачивая основные кадровые потери на бедных регионах. По данным британской разведки, это позволяет Кремлю ограничивать социальное недовольство и сохранять поддержку войны среди городского населения.

Видео дня

Эксперты отмечают, что при этом большинство потерь приходится на этнические меньшинства и жителей отдаленных регионов. Об этом сообщает Минобороны Великобритании.

С начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году Россия понесла значительные человеческие потери, включая, вероятно, более 400 000 убитых и раненых как в 2025, так и в 2024 годах.

Этнические русские из городов продолжают составлять непропорционально малую долю военнослужащих и связанных с этим потерь по сравнению с остальным населением.

Исследование "Проекта" показало, что менее 1% российских государственных чиновников имеют родственников, участвовавших в войне, что свидетельствует о минимальной вовлеченности городских элит и их семей.

Российское правительство активно концентрирует вербовку в бедных регионах, часто преимущественно населенных этническими меньшинствами, используя финансовые стимулы и одновременно ограничивая мобилизационное влияние на политически активное городское население.

Аналитики считают, что Путин и высшие руководители РФ готовы мириться с высокими потерями до тех пор, пока это не подрывает поддержку войны среди общественности и политической элиты, а общие потери можно компенсировать новыми мобилизованными.

Напомним, ранее стало известно, что Россия из-за колоссальных потерь стала перебрасывать в пехоту экипажи боевых кораблей Черноморского флота РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным партизан "Атеш", на Запорожье оккупанты платят командирам, чтобы не участвовать в боях, а во временно оккупированном Крыму растет недовольство привилегиями для участников войны против Украины и их семей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!