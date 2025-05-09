'Хорошо', что я не дожил': герои 'бессмертного полка' неожиданно 'осудили' агрессию против Украины. Фото

На страницах главного кремлевского проекта "Бессмертный полк", посвященном ветеранам Второй мировой войны, массово появляются антивоенные признания от родных, выступающих против войны в Украине. В частности, под фото с погибшими размещена информация о героических поступках военных и осуждение сегодняшних преступных действий страны-агрессора в отношении украинского народа.

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История Татаурова Леонида Павловича описывает подробности его службы и подчеркивает, что он воевал за освобождение народов от нацизма и жизнь под мирным небом. Однако сейчас страна, которую защищал военный, убивает украинцев.

"Сегодня особенно горько вспоминать таких, как Леонид Павлович, – ведь Россия, страна, которую он защищал, сегодня убивает украинских детей. Те, ради кого он поднимался в атаку, сегодня гибнут от российских ракет и снарядов. Это предательство той самой Победы, которую он ковал с боевыми товарищами", – отмечается в сообщении.

Еще один солдат Второй мировой войны Томилов Петр Федорович был участником боев вблизи Одессы и в Карпатах. После войны он работал на заводе в Николаеве вместе с украинцами. Его родственники отметили, что сейчас оккупанты разрушают город, который так любил военный.

"Хорошо, что он не дожил до наших времен, когда Россия стирает с лица земли такой любимый им Николаев".

Ветеран Второй мировой войны Красюк Яков Карпович тоже воевал бок о бок с украинцами против нацизма. Он боролся за свободу и не мог себе представить, что Россия пойдет войной против Украины.

"Яков Карпович, чья жизнь была посвящена борьбе за мир и свободу, даже представить не мог, что через десятилетия Россия начнет войну против Украины – страны, чьи сыновья были его братьями по оружию в борьбе с фашизмом и тем более, что современная Россия будет пытать, убивать и бомбить мирное население".

Как сообщал OBOZ.UA, в РФ в очередной раз опозорились акцией "Бессмертный полк": среди "ветеранов", фото которых они публикуют на странице акции, заметили порноактеров, коллаборантов и власовцев, которые воевали за Гитлера. Их черно-белые фотографии, подписанные измененными именами, были опубликованы на официальном сайте акции.

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