На минувшей неделе в рф вышла статистика, что за октябрь 2025 года продажи автомобилей в рф взлетели аж на 34,2%. Следом вышли данные по РМИ индекса в сфере услуг, который взлетел на 51,7 пункта, что указывает на улучшение настроений в сфере услуг. Произошло чудо: российская экономика ожила. Кого же наградит путин? А никого.

Как выяснилось позже, всплеск продаж авто в рф произошел после новостей о росте налогов в 2026 году, а именно пошлин, НДС и утильсбора. Те, кто откладывал покупку, услышали, что с нового года цена вырастет, и решили реализовать свою бытовую мечту. Но если посмотреть прогнозы автомобильных ассоциаций, то они только ухудшили прогнозы по покупке новых авто россиянами в 2026 году, и именно из-за повышения налогов.

То же самое произошло и в сфере услуг. Рост НДС до 22%, плюс снижение порога для плательщиков НДС в малом бизнесе, плюс притеснения для самозанятых – все это повышает цены для конечного потребителя. Поэтому минфин рф в октябре уже простимулировал и скорее всего еще простимулирует в ноябре часть экономики рф, но это стимулирование происходит за счет будущего ухудшения. Впрочем, не удивлюсь, если "царю" такую статистику представят, как победу и настоящее достижение.