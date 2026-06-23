"Дома нет": в России мощное торнадо сносило крыши и валило деревья, россияне в истерике. Фото и видео

В Свердловской области России прошел сильный ураган, который повредил и разрушил около 100 домов. К врачам с тяжёлыми травмами уже обратились 16 человек.

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Об этом сообщают российские СМИ. Атмосферный фронт, как сообщается, приближается уже к Нижнему Тагилу.

"Дома нет. ****уться н***й...", – сказал на одном из опубликованных видео очевидец.

При этом больше всего пострадала Кушва, где местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации. Город остался без электричества, а некоторые не могут связаться с родственниками, которые там живут. Из-за непогоды там пострадали 16 человек.

Стихийная непогода охватила также часть Верхней Туры и Новой Ляли и сейчас надвигается на Нижний Тагил. Риск ураганов и торнадо по-прежнему сохраняется на востоке Свердловской области, сообщают синоптики.

Напомним, ранее у побережья временно оккупированного Севастополя утром 22 июня произошла серия землетрясений. За несколько часов было зафиксировано несколько подземных толчков различной силы, два из которых были ощутимыми.

Как сообщал OBOZ.UA, в польском селе Бальцажовице в Опольском воеводстве днём 31 мая зафиксировали мощный смерч. Стихия повредила здания, сорвала крыши и повалила деревья, оставив после себя значительные разрушения.

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