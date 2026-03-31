Долетело более сотни дронов: появились новые подробности результатов атак на нефтяную инфраструктуру России

В течение 26–29 марта по ряду нефтеперерабатывающих и портовых объектов в России нанесли серию ударов беспилотниками. Атаки произошли в Ленинградской и Ярославской областях, а также в районе Усть-Луги, всего применили более сотни дронов.

Информацию обнародовал канал"Досье шпиона", который сообщил об усилении атак на нефтяную инфраструктуру РФ в последние дни. В сообщении подробно описаны последствия ударов и указано, что "отмечается интенсификация атак по объектам нефтяной инфраструктуры страны-агрессора".

Речь идет о нескольких различных предприятиях, которые выполняют ключевые функции – от первичной переработки нефти до ее транспортировки и хранения. Часть объектов подверглась повторным атакам, что, похоже, свидетельствует о попытках добить уже поврежденную инфраструктуру.

Сообщения выглядят как сухая статистика, но за ними – целые производственные линии, резервуары и сложная логистика. И когда взрывается резервуар на десятки тысяч кубометров, это уже не мелкий инцидент.

Последствия атак

Самой масштабной стала атака на предприятие "Киришинефтеоргсинтез" в городе Кириши, которая началась 26 марта около 00:30 и продолжалась примерно три часа. За это время применили около 25 ударных БПЛА.

В результате ударов повреждены установки первичной переработки АВТ-2 и фракционирования АВТ-6, на обеих возникли сильные пожары. Также загорелась эстакада перегонки нефтепродуктов и был уничтожен резервуар объемом 5000 м3.

На следующий день, 27 марта, произошла повторная атака на объект "Транснефть-Порт-Приморск". Зафиксировано около 20 дронов, в результате уничтожено два резервуара по 50000 м3 нефти.

28 марта под удар попало предприятие "Славнефть-ЯНОС" в Ярославле. Было использовано около 20 беспилотников. Попытка поражения установки АВТ-4 оказалась неуспешной, однако произошла детонация двух резервуаров для хранения нефти.

29 марта атака произошла по объекту "Новатэк Усть-Луга", где применили около 40 БПЛА. В результате ударов повреждены две насосные установки и уничтожены три резервуара по 30000 м3 – два с авиационным керосином и один с легкой нефтью.

Что предшествовало

В ночь на 29 марта Силы обороны в третий раз за последнюю неделю атаковали порт Усть-Луга. На объекте, где до сих пор не потушили пожар после предыдущих прилетов началось новое возгорание. Вероятно речь идет о еще одном резервуаре на терминале "Новатэк".

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 25 марта в российском порту Усть-Луга после атаки дронов вспыхнул мощный пожар. Согласно геоинт-анализу, в очередной раз был поражен завод "НОВАТЭК-Усть-Луга".

Уже 27 марта порты Усть-Луги и Приморска снова оказались в огне в результате новой результативной атаки Сил обороны.

