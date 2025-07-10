'Диверсий много будет': жители Белгородщины строят неблагоприятные прогнозы относительно будущего региона

Диверсии в приграничных регионах России будет только увеличиваться. В частности, жители Курской и Белгородской областей уже прогнозируют неблагоприятные события относительно будущего в их регионах.

Видео дня

В перехваченном украинской разведкой разговоре россиянка делится впечатлениями от аварий и катастроф. Она отмечает, что они все чаще случаются на российских железных дорогах.

"Да, диверсий дохрена будет", – жители Белгородщины строят неблагоприятные прогнозы относительно будущего региона

По словам москвички, будущие перспективы приграничных регионов – безрадостны.

"За ночь сегодня два моста взорвали, Курск и еще какой-то город, внизу железная дорога, а в Курске товарный поезд. Чем дело закончится? С каждым днем хуже и хуже", – грустит жительница России.

В ГУР МО Украины отметили, что за каждое военное преступление, совершенное против украинского народа, будет справедливое возмездие.

Напомним, недавно новые спутниковые снимки зафиксировали последствия ударов по двум важным оборонным предприятиям в России – "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах и Азовском оптико-механическом завода в Ростовской области. Оба завода играют ключевую роль в производстве компонентов для дронов и ракет, которые используют в войне против Украины.

7 июля, в российском Краснозаводске Московской области прогремела серия взрывов. Впоследствии стало известно, что был поражен завод, который производил боевые части к "Шахедам", это подтвердили в Генштабе ВСУ.

Также стало известно, что дальнобойные дроны ГУР атаковали НПЗ в Краснодарском крае. Из-за возобновления Украиной кампании ударов по объектам нефтегазового сектора РФ, которые были поставлены на паузу с марта, в России ждут новых убытков.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!