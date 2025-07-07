Украина впервые с марта возобновила атаки на российские НПЗ: в России ждут новых убытков

После почти четырехмесячного перерыва Силы обороны Украины снова нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в России. В понедельник, 7 июля, дальнобойные дроны Главного управления разведки атаковали Ильский НПЗ им. А. Шамара в Краснодарском крае РФ. В результате поражения на объекте произошло попадание в один из технологических цехов предприятия.

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Об инциденте сообщил оперативный штаб региона, но отметил, что там упали только обломки. На место происшествия прибыли экстренные службы, ведь завод входит в число крупнейших в южной части России и производит более 6 миллионов тонн топлива в год.

"Видимых повреждений объектов НПЗ, а также возгораний, задымления нет", – сообщили в оперштабе. Это первый задокументированный случай атаки на российский НПЗ с 11 марта, когда под ударом оказался Московский нефтезавод в Капотне.

В марте украинские дроны также атаковали Самарский НПЗ "Роснефти" и предприятие "Киришинефтеоргсинтез" (КИНЕФ) в Ленинградской области, которое является одним из крупнейших в РФ с мощностью 17 миллионов тонн в год. Зимой в результате серии налетов беспилотников по меньшей мере четыре завода в России временно останавливали работу.

19 февраля была прекращена отгрузка продукции на Сызранском НПЗ, а 24 января – на Рязанском НПЗ, который является крупнейшим предприятием "Роснефти" и обеспечивает 5% нефтепереработки в стране. 3 февраля половину мощностей приостановил Волгоградский НПЗ компании "Лукойл", основной поставщик топлива для Южного федерального округа, а на следующий день в аварийный простой перешел Астраханский ГПЗ "Газпрома".

По данным агентства Reuters, в результате атак дронов в начале 2025 года Россия потеряла около 10% нефтеперерабатывающих мощностей. В прошлом году из-за тех же ударов и сложностей с ремонтом общие объемы переработки нефти упали до самого низкого уровня за 12 лет – 267 миллионов тонн.

Параллельно экспорт нефтепродуктов уменьшился на 9% и составил 113,7 миллиона тонн. Правительство РФ отреагировало засекречиванием статистики. В мае Минэнерго перестало передавать в Росстат оперативные данные по выпуску бензина, а в августе "гриф секретно" был наложен на статистику по выпуску дизельного топлива.

"Часто статистические данные о производстве моторных топлив, публикуемые Росстатом, могут быть использованы для необоснованного давления на рынок и создания искусственного ажиотажа", – объясняло ведомство.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 7 июля украинские дроны поразили Краснозаводской химический завод, расположенный в Московской области России. Объект специализируется на производстве взрывчатых веществ и боеприпасов, в частности там производят боевые части для "шахедов".

В ночь на 5 июля Силы беспилотных систем ВСУ совместно с другими подразделениями Сил обороны Украины нанесли удар по важному объекту военно-промышленного комплекса России. Речь идет о предприятии "ВНИИР-Прогресс" в городе Чебоксары (Чувашская республика), производящем адаптивные антенные решетки "Комета".

Кроме этого, в Генштабе ВСУ подтвердили поражение военного аэродрома оккупантов "Борисоглебск" в Воронежской области 5 июля. Там базируются вражеские истребители, включая новейший Су-30СМ.

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