"Чтобы не просто пугать": в России размечтались об ударе "Орешником" по Европе

Страна-агрессор Россия в привычной для себя манере хвастается намерениями разрушать цивилизованные страны. В очередной раз россияне вспомнили о баллистической ракете "Орешник" и пригрозили нанести удары по Европе.

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Первый заместитель главы комитета Госдумы по вопросам обороны Алексей Журавлев призвал атаковать какой-нибудь европейский завод по производству беспилотников. Его слова цитируют российские пропагандистские медиа.

Больные фантазии россиян

Журавлев выдал, что России пора перейти от пустых угроз к реальным действиям. Фактически он призвал Кремль развязать войну против страны Европы и ударить ракетами по объектам инфраструктуры.

При этом в привычной для себя манере россияне преподнесли свои угрозы не как акт агрессии, а якобы как ответные действия против страны Европы.

"Я бы ударил по одному из европейских заводов, где производят дроны, летящие потом по нашим городам. Чтобы не просто пугать, а на деле показать, на что способна эта ракета – пусть даже и без ядерной боевой части", – сказал Журавлев в беседе с пропагандистами.

Россияне хотят жертв

Также он уточнил, что мечтает нанести не только урон объектам инфраструктуры, но и убить как можно больше людей. Для этого Журавлев призвал ударить ракетой в дневное время, когда на предприятиях находятся сотрудники.

В больном воображении российского депутата, уничтожение производства и убийство специалистов "заставило бы западные страны внимательнее относиться к предупреждениям России".

При этом депутат заявил, что обсуждать возможное применение "Орешника" без знания планов Генштаба не имеет смысла. По его словам, такие ракеты запускают в особых случаях.

Напомним, советник российского диктатора Путина Антон Кобяков заявил, что Россия якобы начала полномасштабную войну против Украины на две недели раньше, чтобы опередить якобы запланированное украинское вторжение. По его словам, Киев якобы собирался напасть на Россию 8 марта 2022 года.

Как сообщал OBOZ.UA, Путин поставил перед военным руководством новую стратегическую задачу до конца 2026 года. По информации западных чиновников, речь идет о попытке ослабить Европейский Союз и НАТО изнутри.

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