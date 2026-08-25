"Готовили подарок к женскому празднику": у Путина выпустили очередную порцию бреда о якобы планах Украины напасть на Россию 8 марта 2022 года

Советник российского диктатора Путина Антон Кобяков заявил, что Россия якобы начала полномасштабную войну против Украины на две недели раньше, чтобы опередить якобы запланированное украинское вторжение. По его словам, Киев якобы собирался напасть на Россию 8 марта 2022 года.

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В интервью российскому пропагандистскому агентству ТАСС Кобяков заявил, что российские военные якобы нашли в заброшенном штабе одной из бригад территориальной обороны ВСУ документы, которые, по его словам, свидетельствовали о подготовке Украиной нападения на Россию.

Российское издание The Moscow Times отметило, что, по версии чиновника, речь шла о запланированном вторжении 8 марта 2022 года.

Версия Кобякова

Кобяков заявил, что эти документы якобы свидетельствовали о подготовке Украиной нападения на Россию именно на 8 марта 2022 года. В то же время российские войска начали полномасштабное вторжение 24 февраля.

"Мы опередили их на две недели", – заявил советник Путина.

Он также заявил, что Украина якобы хотела "преподнести войну в подарок" к Международному женскому дню. По словам Кобякова, Россия якобы нанесла удар первой "благодаря прозорливости российского руководства".

Российский чиновник также связал свою версию с событиями Второй мировой войны. Он заявил, что в истории России якобы "22 июня больше никогда не повторится". Речь идет о 22 июня 1941 года – дне нападения нацистской Германии на Советский Союз.

Заявления о Западе

Кобяков повторил ранее озвученные российскими властями обвинения в адрес Запада. По его словам, западные страны якобы лишь "маскировались под сторонников минских соглашений", а на самом деле якобы готовили Украину к войне.

Он также заявил, что Запад якобы планировал вооружить Киев и подтолкнуть его к силовому решению ситуации на Донбассе.

Россия оккупировала украинский Крым и часть Донецкой и Луганской областей ещё в 2014 году. 24 февраля 2022 года российские войска начали полномасштабное вторжение, атаковав украинские города и населённые пункты ракетами и авиацией.

Первые прогнозы Кремля

В начале полномасштабного вторжения российская пропаганда распространяла заявления о якобы скором захвате Киева. В частности, звучали утверждения, что российские войска возьмут украинскую столицу за три дня.

Российские военнослужащие, наступавшие на Киев, по данным украинской стороны, имели при себе парадную форму. Ее планировали использовать после захвата столицы для прохождения парадом по Крещатику.

Однако по состоянию на конец лета 2026 года российские оккупационные войска не смогли выйти к административным границам Донецкой и Луганской областей.

С начала полномасштабной войны представители российских властей и пропагандисты неоднократно выдвигали различные версии для оправдания вторжения. Среди них были заявления о якобы готовящемся нападении НАТО на Россию, выдумки о "биолабораториях" в Украине, а также утверждения о так называемых "боевых комарах" и "грязной бомбе".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в 2023 году в России также представили переписанный школьный учебник истории, в котором содержались ложные утверждения о войне против Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, 25 августа в Россию прилетел загадочный самолет из США. Военно-транспортный самолет Boeing C-17 Globemaster III ВВС США прибыл в московский аэропорт Внуково. Причины и цель прилета американского спецсамолета пока неизвестны. В Кремле заявили, что у российского диктатора Путина не запланировано встреч с американцами.

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