Чтобы не купались пьяные десантники? В Ростове-на-Дону неожиданно выключили все фонтаны на день ВМФ

Сразу в нескольких крупных городах страны-агрессора России власти угрожают в праздничные дни военных, в частности в день военно-морского флота и в день десантника выключить фонтаны. Пока эту угрозу воплощают в жизнь только в Ростове-на-Дону, однако там не только отключат, но и осушат фонтаны.

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День ВМФ и день десантника в РФ отмечают 27 июля и 2 августа соответственно. В российских изданиях бьют тревогу – а где же российские военные будут отмечать свои праздники?

В мэрии Ростова не скрывают, что решение принято "по рекомендации МВД России", но чем оно мотивируется, не рассказывают.

Причем в промежутках между праздниками большинство фонтанов будут работать (кроме большого фонтана "Атланты" на Театральной площади города – его размеры не позволяют осушать и наполнять фонтан быстро).

"Военные праздники в Ростове-на-Дону состоятся с уличными концертами в парках", – предупредила власть города.

Традиционно в указанные дни отставные военные и срочники, отслужившие в упомянутых родах войск, по всей России устраивают купание в фонтанах. Также в эти дни нередко случаются драки с участием людей в соответствующей форме.

Чем же обеспокоены местные чиновники, не совсем понятно. Традиционное купание в фонтанах обычно сопровождается не менее традиционным пьянством. Но ведь в нетрезвом состоянии нет никакой разницы, есть ли в фонтане вода или нет.

С другой точки зрения, возможно, рекомендация "правоохранителей" страны-агрессора мотивируется нежеланием, чтобы в эти дни на улицах города вообще, и в фонтанах в частности массово встречались калеки. Напомним по этому поводу слова советника главы МВД Украины Антона Геращенко, который говорит, что в России теперь фактически отсутствуют воздушно-десантные войска – этот род войск понес огромные потери в первые же недели полномасштабной войны в Украине.

Военно-морской флот РФ позже постигла такая же участь.

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