Были слышны взрывы, поднялся дым: ночью дроны атаковали Волгоград. Фото и видео

В ночь на 19 июня беспилотники атаковали Волгоградскую область (Россия). Противовоздушная оборона работала сразу в нескольких районах и якобы сбила все БПЛА.

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Об этом сообщают российские Telegram-каналы. Также дроны "наведались" в Ростовскую и Смоленскую области.

"Сегодня ночью силы ПВО министерства обороны отбили массированную атаку БПЛА на территорию Волгоградской области в Калачевском, Городищенском районах и в южной части Волгограда. Дежурными средствами ПВО министерства обороны России БПЛА перехвачены и нейтрализованы", – говорится в сообщении со ссылкой на пресс-службу губернатора региона Андрея Бочарова.

Также сообщается, что в 4 часа утра Росавиация временно закрыла аэропорт Гумрак по соображениям безопасности авиасообщения. В течение этого времени аэропорт не осуществлял прием и отправку рейсов. Работа была возобновлена в 06:35.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсар заявил, что ночью якобы была отражена "воздушная атака противника", беспилотник сбили в Миллеровском районе. По его словам, пострадавших и разрушений на месте не зафиксировано, информация уточняется.

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В Смоленской области силами ПВО было уничтожено 12 дронов, сообщил губернатор Василий Анохин.

Напомним, в ночь на 16 мая в городе Орел Орловской области России прозвучало по меньшей мере десять взрывов. Вероятно, это сработала противовоздушная оборона возле местной нефтяной базы. Жители рассказали, что услышали минимум десять взрывов, а также заметили несколько ярких вспышек в небе над нефтяным объектом.

Как сообщал OBOZ.UA, российский город Елабуга в Республике Татарстан днем в воскресенье, 15 июня, якобы атаковали беспилотники. Местные жители слышали взрывы, после которых на месте предполагаемых прилетов был виден дым. Власти заявили, что один человек погиб, 13 пострадали.

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