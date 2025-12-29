Боится ордера МУС? Путин запретил исполнять в РФ решения иностранных судов

Російський диктатор Володимир Путін підписав закон, який забороняє виконання в Росії рішень іноземних і міжнародних судів. Документ фактично унеможливлює виконання постанов Міжнародного кримінального суду, зокрема ордера на арешт самого Путіна.

Про підписання закону повідомляє російське видання "Лента.ру". Відповідні зміни внесено до закону "Про судову систему Російської Федерації".

Згідно з новими нормами, в Росії не підлягають виконанню рішення іноземних судів у кримінальних справах, якщо вони ухвалені без участі РФ. Також забороняється виконання постанов міжнародних судових органів у випадках, коли їхня юрисдикція не закріплена міжнародною угодою з Росією або резолюцією Ради Безпеки ООН.

Фактично закон закриває будь-які правові механізми для реалізації рішень Міжнародного кримінального суду на території Росії. Це стосується й ордера на арешт Володимира Путіна, виданого МКС у березні 2023 року.

Тоді Гаазький суд звинуватив російського диктатора у воєнному злочині, пов’язаному з незаконною депортацією та переміщенням українських дітей з окупованих територій України до РФ. Ордер зобов’язує держави – учасниці Римського статуту затримати Путіна у разі його появи на їхній території та передати до суду.

Росія не є стороною Римського статуту, не визнає юрисдикцію МКС і публічно оголосила рішення суду "юридично нікчемним". Ухвалений закон додатково закріплює цю позицію на рівні внутрішнього законодавства.

