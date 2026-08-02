Патриарх Русской православной церкви Кирилл заявил, что ядерное оружие, разработанное в Сарове Нижегородской области, позволило России остаться "свободной и независимой" страной. Кроме того, клирик-мракобес назвал его "благодатью" и "Божьим замыслом".

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Об этом он заявил во время литургии в Свято-Троицком Серафимо-Дивиевском монастыре. Его заявление приводят пропагандистские российские СМИ.

Что сказал патриарх

По его словам, создание ядерного оружия в Арзамасе-16, связанном со святым Серафимом Саровским, было "божественным замыслом". Глава РПЦ отметил, что именно там ученые создали "атомную бомбу".

"Вот таким образом, благодаря труду учёных, инженеров, рабочих, несомненно, появилась благодать и милость Божья над нашей страной", – сказал он.

По его словам, "то, что это произошло именно в том месте, где молился преподобный Серафим, – это не случайность". Священнослужитель добавил, что создание атомной бомбы в СССР помешало противникам государства "разрушить и поработить Родину".

Отметим, что Серафим Саровский (1754–1833) был основателем и покровителем Дивиевского монастыря. В РПЦ его называют "покровителем ядерщиков" с 1990-х годов.

В Сарове находится Российский федеральный ядерный центр "Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики". Он разрабатывает и производит ядерные боеприпасы. В 2019 году, по данным пропагандистского ТАСС, заказал 76 икон Саровского со стразами.

Напомним, пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Россия готова применить ядерное оружие только в случае угрозы своему существованию. Также он добавил, что Москва якобы "слишком ответственна", чтобы начать Третью мировую войну, а ядерное оружие может быть использовано только при наличии угрозы существованию государства.

Как сообщал OBOZ.UA, Финляндия приняла решение, которое может существенно изменить её оборонную политику на фоне обострения ситуации с безопасностью в Европе. Страна отменила запрет на размещение ядерного оружия, что приближает её нормативную базу к стандартам НАТО.

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