Я его видел, был связан с ним по работе, не раз писал о нем и его собратьях, и вот пришла пора прощаться. Он мой земляк, родом с Украины и внес немалый вклад в ослабление России.

Видео дня

Старый РЭБЗ и поминки по адмиралу

Поминать мы будем ТАВКР (тяжелый авианесущий крейсер) "Адмирал Кузнецов". По мнению американского журнала The National Interest (2018 год) он был одним из пяти худших авианосцев в истории. С ним согласен Business Insider. Недаром в 2016 году в Британии появился анекдот: — Почему над Ла-Маншем столько ворон? — Это чайки, сэр. — А почему они черные? — "Кузнецов", сэр…

Видел я адмирала в Николаеве, у достроечной стенки Черноморского судостроительного завода, на котором были построены все советские авианесущие корабли. Правда, он еще не был адмиралом и носил непопулярное имя "Леонид Брежнев". Затем переименовали в "Тбилиси", а 4 октября 1990 года он наконец-то стал адмиралом, его переименовали в третий раз – в "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов".

Ну а 30 ноября 1991-го, когда руководству флота стало ясно, что грядет развал СССР, корабль поздней ночью взял курс на Босфор – его воровским образом угнали в Россию. Турки не стали чинить препоны. Оно и понятно, зачем им русский авианосец в Черном море?

Что касается связей с "Адмиралом" по работе, то понятно, что оборудован он системой РЭБЗ. Аббревиатуру сейчас не надо расшифровывать, все знают, что это радиоэлектронная борьба и защита. При чем тут я? При том, что летом 1978 года закончил физфак ДонГУ (радиофизика и электроника, СВЧ, получали повышенную стипендию в 50 рублей) и был распределен в НИИКА, то бишь в "ящик", закрытый институт комплексной, значит, автоматизации. И там мне поручили составить эскизный проект системы РЭБЗ авианосного соединения c перечнем оборудования для оной и подобрать подходящее из производимого нашим ВПК. Н-дас...

Интернета тогда не было, о РЭБЗ я имел самое общее представление, равно как и о составе авианосного соединения, западными военными журналами библиотека НИИКА похвастать не могла, как и другие библиотеки Донецка, практика плаваний предыдущих ТАВКР не обобщалась, тем более в таком разрезе, так что работать было трудно. Но я справился и даже разослал запросы на предприятия ВПК: каковы параметры их изделий и сроки поставки такого-то количества? И после получения ответов написал слезное письмо замминистра Минсредмаша по кадрам (мол, двое малых детей, жена-студентка и пр. стенания – вот когда еще прорезался литературный дар!) с мольбой дать возможность покинуть НИИКА.

Наш кадровик смеялся: фиг ты уволишься, это еще никому не удавалось, отбарабанишь все три положенных года! Но в мае 1979-го он потрясенно развел руками, и я ушел на вольные хлеба в гражданскую наладку.

Причиной ухода стало оборудование РЭБЗ: было оно допотопное, громоздкое, ламповое, 50-60-х годов разработки, а сроки поставки никак не устраивали заказчика системы, ВМФ. Не хотелось тратить молодые годы на заведомо тухлое дело, и я не прогадал – работа в наладке стала моим звездным часом и всего лишь через 15 лет я дорос до генерального директора. Но работу над РЭБЗ продолжили мои не столь привередливые коллеги, и к концу 80-х она вылилась в систему "Копье" для ТАВКР.

Ремонт, ремонт, ремонт

Итак, крейсер обогнул всю Европу, 20 января 1991 года был наконец-то сдан ВМФ и вошел в состав Северного флота. Несколько раз он выходил в море, но лишь в конце декабря 1995 года стал полноценным боевым кораблем и, имея на борту авиагруппу в составе 13 Су-33, двух Су-25УТГ и 11 вертолётов, отправился в Средиземное море, на свою первую боевую службу. И там чуть не влип в историю, в которой мог потерять самолеты.

Дело в том, что у берегов Израиля лихие его летчики от большого ума решили устроить тренировочный воздушный бой. Впрочем, скорее всего умом блеснул и команду дал первый заместитель Главнокомандующего ВМФ адмирал Касатонов, под чьим флагом совершался поход. Честно говоря, жаль, что израильские летчики, поднятые по тревоге (их пальцы уже лежали на кнопках пуска ракет), не сбили их к чертовой матери.

В 1996-98 годах новенький корабль долго стоял в ремонте, в 2000 году участвовал в учениях, в ходе которых погибла АПЛ "Курск" (помните постыдную реакцию Путина – "она утонула"?) и был задействован в спасательной операции. С 2001 по 2004 год снова находился на плановом среднем ремонте. Зимой 2007-08 годов ТАВКР возглавлял отряд кораблей в большом походе в Атлантический океан и Средиземное море. Это подавалось как возобновление присутствия ВМФ России в мировом океане, и в Москве гремели фанфары и вовсю надували щеки. В 2008 году очередной ремонт – 7 месяцев в Центре судоремонта "Звёздочка". Среди прочего была обновлена главная энергетическая установка и выполнен ремонт котельного оборудования – запомните это.

В декабре 2011 года "Адмирал" отправился к берегам Сирии, поход продлился до мая 2014 года. С 14 мая по 20 августа 2015 года корабль находился на ремонте в доке 82-го судоремонтного завода в Росляково. С января по 15 июня 2016 года находился на ремонте в 35-м судоремонтном заводе в Мурманске, где проходил восстановление технической готовности перед дальним походом. Каковой поход печально прославил ТАВКР, принес ему прозвище "Дымящий Кузя" и стал последним.

Попутно отметим, что с момента вступления в строй ВМФ РФ по этот последний поход, то есть за 26 лет, корабль как минимум 8 лет находился в ремонте. И не потому, что был плохо построен – к тому времени в Николаеве научились делать неплохие авианосцы. В конце концов, "Варяг", его систершип, был куплен Китаем и после модернизации стал первым китайским авианосцем. Хотя и был вторым после "Кузнецова" в упомянутом рейтинге Business Insider.

Нет, дело не в корабле, а в стране, которой он достался. Постсоветская Россия деградировала во всех отношениях: в культуре, образовании, науке, авиастроении, космосе – в том числе и в судостроении и в уровне квалификации специалистов всех отраслей. Она далеко отстает в этом от СССР и не способна ни эксплуатировать корабли такого класса, ни поддерживать их в рабочем состоянии, не говоря уже о модернизации. Что и показали дальнейшие события.

Черные чайки Ла-Манша

Сразу стало очевидно, что "восстановить техническую готовность" авианосца страна уже неспособна, он ужасно дымил – как угольные броненосцы конца XIX века, и над снимками с ним потешался весь мир. Появилось множество карикатур и анекдотов, в том числе о черных чайках. Хуже того, плохая подготовка палубной техники и команды привела к потере двух боевых самолетов.

В Сирии летчики "Кузи" бомбили жилые кварталы. "За два месяца участия в боевых действиях лётчики морской авиации выполнили 420 боевых вылетов… Нанесено поражение 1252 объектам террористов" — сообщал командующий группировкой войск в Сирии генерал-полковник Картаполов, впоследствии заместитель министра обороны, начальник главного военно-политического управления ВС РФ, а ныне глава комитета Госдумы по обороне. Редкий мерзавец даже по меркам Думы, известен фантастически наглым враньем о потерях ВСУ и языком уничтожил больше их танков, чем было во всех странах мира, а также десятки "Хаймарсов" и "Пэтриотов", "Абрамсов" и "Леопардов".

Тьфу на него и продолжим печальную одиссею адмирала – она подходит к финалу. В феврале 2017-го он вернулся в Североморск из бесславного похода и осенью того года что сделал? Правильно, встал на ремонт и модернизацию! Я писал тогда, что из ремонта он не выйдет и как в воду глядел. Ибо это идеальный инструмент распила бюджета. Его надо беречь и поддерживать в постоянно неисправном состоянии, не доводя ремонт до абсурда. Это же золотое дно, а не корабль!

В ремонте он многократно горел, утопил огромный плавдок, единственный на севере, способный принимать такие крупные корабли; на него упал подъемный кран и так далее и тому подобное. В итоге сумма, на него ухлопанная, многократно превысила первоначально запланированную (примерно миллиард долларов), модернизация не состоялась, корабль ржавый, но денег больше нет, и веселые игры с бюджетом пора сворачивать.

Состояние корабля хуже, чем до ремонта, и он не способен выйти из дока своим ходом. В начале этой зимы министр обороны Белоусов признал сие, к лету стало ясно, что неясно, как сводить бюджет страны, что финансы поют романсы, не хватает на войну и распиливать нечего. В середине июля 2025 года стало известно о приостановке работ на авианосце. А 25 июля глава ВТБ и председатель совета директоров "Объединенной судостроительной корпорации" Андрей Костин заявил, что корабль в скором времени может быть продан или утилизирован. Адмирал стал жертвой войны.