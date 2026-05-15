Звучит как безумие: что ели дети в СССР, чтобы не идти в школу

Желание прогуливать школу было у детей всегда – школьники в СССР не составляли здесь исключения. А вот чем советские дети точно отличались, так это креативностью методов убеждения взрослых, что им сегодня стоит остаться дома.

Когда на горизонте маячила тяжелая контрольная по математике или по одному из пары каналов в телевизоре шел какой-то особо интересный фильм, в ход шли методы, которые современным родителям показались бы настоящим безумием. Самым известным и одновременно самым странным "лайфхаком" того времени было поедание грифелей от простых карандашей. Как и зачем это делалось, узнавал OBOZ.UA.

Этот метод считался настоящей магией, тайные знания о которой передавались от старших учеников младшим. Логика была простой: школьники верили, что небольшой кусочек графита из простого карандаша, съеденный за 15-30 минут до прихода родителей или визита к медсестре, способен поднять температуру тела до желанных 37,5°C или даже 38°C. Эффект был непродолжительным, обычно он исчезал через пару часов. Но этого времени вполне хватало, чтобы убедить взрослых в необходимости освобождения от уроков.

На деле же эффективность метода была довольно сомнительной, ведь графит в небольших количествах не оказывает на организм никакого ощутимого воздействия, еще и оставляет выразительный темный налет на языке. Последнее позволяло легко вычислить юного симулянта при осмотре горла на предмет воспалений.

Впрочем, грифели были не единственным инструментом в арсенале изобретательных прогульщиков времен СССР. Те, кто не решался глотать графит, прибегали к манипуляциям с термометром. Самым простым способом было натереть его об одеяло, свитер или штаны. Трение дает тепло, которое толкает ртуть на шкале вверх. И главное здесь было вовремя остановиться, чтобы не выдать заоблачные 42 градуса. Использовали для этой цели также тепло от батарей или даже горячий чай, хотя здесь риск был еще выше: стекло могло просто лопнуть от перепада температур.

Среди других приемов было натирание щек для симуляции болезненного вида. Кто-то учился убедительно имитировать кашель. Сегодня эти отчаянные шаги советских школьников выглядят как опасные и довольно странные эксперименты над собственным здоровьем. Однако для тогдашних детей, которые пытались любой ценой избежать школьной рутины, грифель от карандаша казался вполне приемлемой ценой за одно свободное утро в компании телевизора или книги.

