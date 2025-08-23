Звезда телесериалов 'Американская история ужасов' и 'Позолоченный век' Таисса Фармига: внучка украинских эмигрантов

Звезду сериалов "Американская история ужасов" и "Позолоченный век" связывают с Украиной не только данные ее биографии, но и образ жизни, который она ведет. Родители актрисы, потомки украинских эмигрантов и активные представители американской диаспоры, воспитывали детей в уважении к культуре и традициям своего народа. Таисса прекрасно владеет украинским языком, хотя некоторые источники утверждают обратное. Актриса хорошо знает народные песни и вместе со старшей сестрой Верой, придерживающейся активной проукраинской позиции, в юности выступала в народном ансамбле. После начала полномасштабного вторжения России в Украину сестры активно поддерживают нашу страну, призывая помочь ей и ее народу.

Многодетная украинская семья

Таисса Фармига родилась 17 августа 1994 года в американском городе Ридингон (штат Нью-Джерси) в многодетной украинской семье. В США после Второй мировой войны переехали бабушка и дедушка Таиссы по материнской линии, Надежда и Федор, познакомившиеся, а затем и поженившиеся в одном из европейских лагерей для беженцев. Отец актрисы, Михаил – программист и аналитик компьютерных систем, мать, Любовь – учительница химии. Таисса была поздним ребенком – когда она появилась на свет, отцу исполнился 51 год, а матери – 45 лет, помимо нее в семье еще шестеро детей – у нее четыре брата и две сестры. До четвертого класса Таисса посещала государственную школу, но затем мать – вместе с младшими братом Александром и сестрой Лариссой, родившейся с врожденным дефектом – расщеплением позвоночника– перевела ее на домашнее обучение.

Дебют в кино

Старшая сестра Таиссы, Вера, которая на 21 год старше Таиссы, с детства мечтала стать актрисой и добилась своего, сегодня она – голливудская знаменитость и номинантка на премию "Оскар". Таисса об актерской карьере не мечтала, в юности она увлекалась сноубордом и пешим туризмом, да и профессия, которую она выбрала, была очень далека от романтики – девушка хотела стать бухгалтером. Но в кино Таисса попала именно благодаря Вере. Приступая к съемкам своего дебютного фильма, старшая сестра искала юную актрису, которая должна была стать воплощением главной героини в подростковом возрасте, а, значит, была бы похожа на нее. Лучшей кандидатуры чем младшая сестра Таисса и придумать было невозможно, но девочка согласилась не сразу – ее пришлось долго уговаривать. Она сомневалась в своих способностях, к тому времени у нее был только один опыт актерства – роль в спектакле школьного драмкружка, которую она сыграла во втором классе. Ею Таисса была недовольна, да и процесс необходимых в таких случаях репетиций показался ей утомительным и скучным. Но Вера смогла быть убедительной, и в 15 лет ее младшая сестра появилась на экране в фильме Фармиги-старшей "Небо и земля", в котором также сыграли их бабушка, сестра Ларисса и сын Веры, Финн Хоуки. Премьера картины состоялась на национальном американском кинофестивале независимого кино "Сандэнс", а игра Фармиги-младшей получила благоприятные отзывы критиков. Особого внимания заслуживает гонорар, который Таисса получила за съемки: им стал… пикап Toyota-2004, до этого принадлежавший Вере.

"Королева крика"

Успех настолько сильно вдохновил юную актрису, что она решила связать свою жизнь с кино. Спустя год она сыграла одну из самых известных своих ролей – Вайолет Хармон в первом сезоне телесериала Райана Мерфи "Американская история ужасов". Роль девочки-подростка, оказавшейся в ситуациях, которую она не может контролировать, принесла юной актрисе невероятный успех. Всего Таисса сыграла в пяти сезонах шоу, но зрители до сих задаются вопросом, почему актриса так рано – на их взгляд – из него ушла. О своей работе в "Американской истории ужасов" Таисса говорит, что в таких персонажей как Вайолет необходимо вкладывать много душевных сил, только тогда все получится. "Эпизоды, в которых надо сыграть ужас, даются мне легко, – говорит она, – потому что в момент работы над ними мне бывает по-настоящему страшно. Я надеялась, что, оказавшись на съемочной площадке и увидев, как все происходит на самом деле, я перестану бояться, но не вышло!" За убедительность, с которой актриса изображает ужас на экране, она удостоилась негласного титула "королевы крика" – так называют актрис, играющих в триллерах роли жертв. Также на съемочной площадке Таиссе очень нравится… плакать: после такого времяпрепровождения на работе, по ее словам, н видит вокруг себя только хорошее, и ей хочется смеяться.

Не только "Американская история ужасов"

Критики и зрители отмечают разностороннюю одаренность Фармиги, которая комфортно чувствует себя в самых разных жанрах. В ее "послужном списке" краниальная драма Софии Копполы "Элитное общество", психологический триллер Хорхе Дорадо "Экстрасенс-2. Лабиринты разума", комедия ужасов Тодда Штрауса-Шульсона "Последние девушки", романтическая драма Ханны Фиделл "6 лет", вестерн Ти Уэста "В долине революции", комедийная драма Уоррена Битти "Вне правил". Естественно и органично Таисса выглядит и в исторических, костюмированных проектах, как это произошло, например, в сериале Джулиана Феллоуза "Позолоченный век", в котором она сыграла одну из главных ролей.

"Таисса – моя лучшая подруга"

Таисса обладает безупречным вкусом, о чем рассказывает в интервью ее старшая сестра. По словам Веры, именно Фармига-младшая является ее стилистом на многочисленных красных дорожках и других публичных мероприятиях. Вера берет младшую сестру с собой, когда ей нужно выбрать платье для церемонии награждения премией "Оскар", а затем они отправляются "обмывать" покупку ресторан быстрого питания In-N-Out Burger. "Несмотря на разницу в возрасте, – говорит Вера, – Таисса – моя самая лучшая подруга".

"Вышла замуж за своего лучшего друга"

"Вышла замуж за своего лучшего друга" – именно так написала Таисса на своей страничке в соцсети, прокомментировав свадебную фотографию, на которой она запечатлена вместе с мужем, режиссером и сценаристом Хедли Кляйном, который старше ее на одиннадцать лет. Это знаменательное для актрисы событие произошло в августе 2020 года, но поклонникам о нем сообщили только в ноябре. Церемония прошла тайно, а на фото молодожены позировали на фоне свадебного торта. Поскольку все происходило во время локдауна, невеста была в нежно-кремовом платье и защитной маске, подходящей ему по тону, а жених – в черных брюках и футболке. Поклонники Фармиги-младшей долго переживали из-за слухов о разводе любимой актрисы, которые ходили, начиная с 2022 года. Их наихудшие опасения оказались правдой, о чем в июле нынешнего года в подкасте НВО "Gilded Age" рассказала сам Таисса.