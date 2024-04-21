Звезда мирового кино Вера Холодная: 'полтавская галушечка', успевшая за 25 лет сделать столько, сколько другие не успевают и за сто

Жизнь Веры Холодной была короткой, но красивой и яркой. Несмотря на то что ей было отпущено всего 25 лет, она сделала столько, сколько другие не успевают и за сто. И две самые высокие точки ее жизненной синусоиды – рождение и смерть – связаны с Украиной: она родилась в Полтаве и ушла из жизни в Одессе.

"Полтавская галушечка"

Вера Холодная – урожденная Левченко – появилась на свет в августе 1893 года в Полтаве в семье школьного учителя словесности Василия Андреевича и выпускницы Александро-Мариинского института благородных девиц Екатерины Сергеевны Левченко, в девичестве – Слепцовой. Вера была старшим ребенком, после нее родились две младшие сестры – Надя и Соня. В семье за корпулентность фигуры ее любя называли "галушечкой" – в честь блюда, которое очень любят на Полтавщине. Верочке пришлось рано покинуть свою родину: когда девочке было всего 2 года от роду, в Москве умер ее дедушка и бабушка настояла на том, чтобы семья переехала к ней. Доводы она привела самые убедительные: бабушка была зажиточной и обещала позаботиться о бедных родственниках. Родители Верочки колебались, но в конце концов материальные соображения перевесили – семья покинула родную для девочки Полтаву, но, как оказалось впоследствии, в Украину ей еще предстояло вернуться.

Балет или театр?

Верочке было 10 лет, когда классу, в котором она училась, устроили культпоход в театр. Впечатления от спектакля были такими яркими и незабываемыми, что Вера увлеклась балетом. Она уговорила родителей отдать ее в балетное училище при Большом театре, где проучилась год. Но тут вмешалась бабушка, считавшая, что такое занятие для девочки из приличной семьи является "непристойным". Вера вынуждена была покориться, но ее творческая энергия требовала выхода, и она сублимировала ее, играя на сцене в самодеятельности – в гимназии, в которой она училась, был свой драмкружок. Тяга к драматическому искусству усилилась после того, как Вере посчастливилось увидеть на сцене великую тезку – Веру Комиссаржевскую, на которую она с тех пор мечтала быть похожей.

Как Вера Левченко стала Верой Холодной

В 1905 году Вера потеряла отца, которого очень любила, – Василий Андреевич, опора всей семьи, умер от пневмонии. Но, как известно, свято место пусто не бывает: на выпускном гимназическом балу 17-летняя Вера Левченко познакомилась с молодым юристом и автогонщиком Владимиром Холодным, тут же выскочила за него замуж и официально взяла его фамилию, которую многие ошибочно считают псевдонимом. Жизнь с Владимиром увлекла девушку головокружительными событиями – автомобильными гонками, в них она участвовала вместе с ним и даже однажды попала в аварию – к счастью, без серьезных последствий; посещением клубов и литературных кафе, в которых муж знакомил ее с художниками и поэтами, которых знал лично. Казалось, такому шумному и бурному времяпрепровождению не будет конца, но Первая мировая война внесла в него свои коррективы.

Провальный дебют…

Холодный ушел добровольцем на фронт, а его молодая красавица жена осталась одна практически без средств к существованию. Ей нужна была хоть какая-то работа, и тут очень кстати встретился ей знаменитый шансонье Александр Вертинский, который привез Вере письмо от своего сослуживца – ее мужа. Он предложил Вере воплотить в жизнь ее давнюю мечту – попробовать себя на актерском поприще. Она не сразу решилась ответить ему согласием – ей казалось, что она не справится, но потом все-таки отважилась. Вертинский, используя свои связи, привез Веру на кинофабрику и представил ее руководству. Дебют Холодной на киноэкране – эпизодическая роль в экранизации "Анны Карениной" режиссера Владимира Гардина – оказался провальным. Вера ничего не умела – только поворачивала голову и закатывала глаза, но и это у нее получилось плохо. Вердикт вынес директор киностудии, сказавший, что ему нужна не симпатичная мордашка, а профессиональная актриса.

…и грандиозный успех

Ситуацию спас Евгений Бауэр – кинорежиссер, который не побоялся доверить ей главную роль. Он не научил Холодную играть, но под его руководством она "выдавала" нужные эмоции – смех, слезы, отчаяние с заламыванием рук, апатию, а Бауэр "перебивал" эти кадры красивыми картинами интерьеров и природы. Первый увидевший свет фильм с участием Холодной – "Пламя неба", повествующий о греховной любви вдовы и сына покойного мужа, погибающих в финале от удара молнии, – произвел невероятный фурор, в одночасье сделав Холодную знаменитой. С тех пор недостатка в работе у нее не было – фильмы с ее участием выходили один за другим.

Земная "королева экрана"

За пять лет Вера Холодная снялась в более чем 40 фильмах, о сюжетах которых говорят их названия: "Лунная красавица", "Миражи", "Молчи, грусть… молчи", "Истерзанные души", "Позабудь про камин, в нем погасли огни", "Женщина, которая изобрела любовь". Зрители боготворили ее. Ее наряды и макияж копировали, ее стилю поведения подражали. Титул "королевы экрана", который, по словам Вертинского, придумал именно он, Холодная носила с редким в киношной среде достоинством. При этом она оставалась верной и любящей женой: узнав, что ее муж тяжело ранен, бросила все и уехала в прифронтовой госпиталь – выхаживать его. И говорят, что без ее заботы – прежде всего моральной – Холодный бы не выжил. Роды дочери Женечки были настолько тяжелыми, что врачи на долгое время запретили актрисе думать о втором ребенке, и тогда они с Владимиром удочерили Нонну – на их взгляд, семья с одним ребенком не являлась ни крепкой, ни счастливой.

Билет в один конец

Революция 1917 года изменила жизнь страны, но к Холодной советская власть благоволила – она продолжала сниматься. Летом 1918 года съемочная группа картины, в которой играла Вера Холодная, отправилась в Одессу – там планировались натурные съемки. Никто тогда не мог предвидеть того, что обратно многие кинематографисты вернуться уже не смогут. Фронты гражданской войны отрезали юг Украины от северных территорий, в самой Одессе власть менялась едва ли не каждый месяц, но кинематографисты, считавшие, что они – вне политики, продолжали работать. Вера, которая долгое время не знала, что ее мужа Владимира уже нет в живых – его расстреляли большевики, – была самой яркой и загадочной фигурой в Южной Пальмире того времени. Ей приписывали романы с самыми известными одесситами того времени – губернатором Гришиным-Алмазовым, главой французской секретной службы в Украине Эмилем Энно, певцом Леонидом Утесовым и бандитом Мишкой Япончиком, но фактов, которые подтверждали бы это, не существует.

"Ваши пальцы пахнут ладаном"

Александр Вертинский посвятил Вере Холодной несколько своих произведений, включая знаменитую песню "Ваши пальцы пахнут ладаном", которая испугала и расстроила актрису – она сочла ее плохим пророчеством, сулящим скорую смерть. Вертинский пытался ее успокоить, отрицая негативный характер своего творения, и даже по требованию Холодной снял свое посвящение ей, но ситуацию это не спасло – песня действительно принесла беду.

8 февраля 1919 года актриса приняла участие в благотворительном концерте. На улице стояла лютая стужа, в графинах и стаканах замерзала вода, зал не отапливался, и зрители сидели в верхней одежде, а актеры выходили на сцену в легких платьях и костюмах. После выступления Холодную стало лихорадить, в тот же вечер она слегла с "испанским" гриппом. Спустя неделю, 16 февраля, актриса, которую – за неимением лекарств – лечили аспирином и камфарой, умерла. Ей было всего 25 лет… Холодную хоронила вся Одесса, оператор ее киногруппы снимал процессию на пленку – фильм, который стал последним в ее карьере, вышел на экраны через месяц и опять собрал полные залы.

Сохранилось всего 8 фильмов

Самую знаменитую актрису немого кино похоронили в Одессе, но до наших дней ее могила на Первом христианском кладбище, со временем превратившемся в парк, не сохранилась. Однако в городе есть также площадь Веры Холодной, а в ее родной Полтаве – переулок. Из более чем четырех десятков ее фильмов сохранились только восемь, но по ним можно судить о ее красоте и таланте.