Зуммеров признали самым скучным поколением: что с ними не так

Цифровые продукты продолжают активно интегрироваться в повседневную жизнь каждого человека. Это может быть как плюсом, так и минусом в нынешних реалиях. В частности, влияние соцсетей на поколение Z становится все больше. Поэтому именно люди, которые родились с 1995 по 2009 год, уже считаются самыми скучными.

Видео дня

Об этом пишет New York Post. Отмечается, что так называемые зумеры отличается от предыдущих поколений тем, что они готовы к постоянным изменениям. Впрочем, например, в глазах миллениалов и представителей поколения X, поколение Z самостоятельно уничтожило живую музыку, культуру питья и общения в целом.

И в их жизни одно видео может изменить все. В частности тем, что то, что могло быть забыто уже после громкой вечеринки, завтра может узнать весь мир.

Например, если вы или ваши друзья не опубликовали это сами, есть вероятность, что вы можете оказаться на заднем плане чьей-то видео. Они публикуют это в TikTok, оно становится вирусным, и остальные – это уже история. Рассмотрим некоторые ситуации подробнее.

Поколения всегда из-за чего-то спорят.

Сейчас складывается впечатление, что почти все согласны – поколение Z просто возмущается.

И хотя все это может быть в определенной степени правдой – говоря как представитель поколения Z – есть причина, о которой вы, возможно, не задумываетесь, и которая, надеемся, вызовет у вас немного больше сочувствия.

Например, друзья распивают напитки в ночном клубе. В глазах миллениалов и представителей поколения X, поколение Z само разрушает живую музыку, культуру питья и общения.

Представьте себе: вы проводите время со своими лучшими друзьями в ночном клубе. Вполне возможно, что вы уже выпили немало напитков. В этом нет ничего постыдного. Вы танцуете так, что это не обязательно достойно трофея. Но кого это волнует? Вам весело!

И примерно десять лет назад это было бы все. Ночь веселья с друзьями, с сомнительными танцами, которые не остались бы в вашей памяти. Но, это уже не так.

Сегодня, если вы или ваши друзья не опубликовали это сами, есть вероятность, что вы можете оказаться на заднем плане чьей-то видео. Они публикуют это в TikTok, оно становится вирусным, и остальное – это уже история.

Поздравляю, теперь ты та девушка из TikTok с этими неудобными танцевальными движениями.

Поймали на горячем

Хотя это может показаться вам не слишком страшным. И у вас может возникнуть желание поощрить поколение Z смириться с этим и быть "менее драматичным", реальность такова, что многих людей это пугает.

Страх быть снятыми на видео мешает людям танцевать и развлекаться на улице. Никто не хочет идти на работу или в школу, зная, что его обманули в интернете без его согласия. И, как правило, вы ничего не можете с этим поделать, когда это уже стало известным.

"Я сам слишком много раз испытывал этот страх, особенно на концертах, где стало трендом снимать себя, а не артиста. Я уверена, что не делаю ничего такого, что заслуживало бы травли миллионами людей в интернете, хотя, конечно, для этого никогда нет разумного оправдания", – рассказывает автор статьи.

Впрочем, клубы и концертные площадки уже начали запрещать использование телефонов или предлагают методы, чтобы помешать посетителям использовать свои камеры.

Но интернету достаточно чего угодно, чтобы начать вас различать, будь то неухоженная прическа или тусклое лицо, из-за которого люди обвиняют вас в том, что вы не наслаждаетесь жизнью. Независимо от того, наслаждаетесь ли вы жизнью или нет.

Да здравствует поколение Z!

Поскольку мы все больше пользуемся телефонами, вплоть до того, что уже странно их откладывать, многие клубы и концертные площадки начали запрещать использование телефонов или предоставлять пакеты (наклейки), чтобы участники не могли пользоваться своими камерами.

Интернет – это мощная вещь, и особенно в TikTok, буквально каждый может стать инфлюенсером или стать вирусным благодаря одному хорошему видео. Даже за счет кого-то другого. Так действительно ли можно обвинять людей в том, что они немного боятся быть собой?

Всем нам иногда хочется, чтобы все вернулось к тому, как было до появления телефонов. Но когда это уже невозможно, я думаю, нам нужно немного ослабить настроение поколению Z.

Ранее сообщалось, что простой блогер из Ивано-Франковска в Dolce & Gabbana стал звездой сети. Именно он стал новым героем видео инфлюенсера Николаса Кармы, который интересуется стоимостью луков знаменитостей и обычных прохожих. Его имя Артур Шляхтич. Он вышел на прогулку по Вечевой площади в довольно стильном луке, где соединил вещи от известных мировых брендов, как, например, Dolce & Gabbana.

Напомним также, что ученые из Великобритании обнаружили неожиданное влияние социальных сетей на тело человека. Согласно результатам, оно отражает состояние "приклеенности" к экрану, когда мы листаем ленту много часов в сутки.

Ранее OBOZ.UA рассказывал об исследовании, которое показало, что TikTok, Reels и Shorts и вызывают у людей зависимость и разрушают мозг.

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